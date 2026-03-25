El Congreso de los Diputados votará el jueves 26 de marzo el decreto anticrisis por la guerra de Irán con el camino allanado. Si nada cambia en las próximas horas, las propuestas del ejecutivo de Pedro Sánchez recibirán el apoyo de la cámara con el voto favorable de la mayoría de los partidos que invistieron a Sánchez –Podemos ha dicho que se abstendrá-, y con la incógnita de saber qué hará el PP.

El gobierno español promueve un escudo social para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Oriente Medio por un valor de unos 5.000 millones de euros. El plan incluye como propuesta estrella una reducción «drástica» de la fiscalidad energética con medidas como la rebaja del IVA del 21% al 10% en el IVA de los carburantes, la electricidad y el gas.

En la comparecencia de este miércoles en el Congreso, Sánchez ha exigido al PP un voto a favor del decreto y que no “dé la espalda” a los ciudadanos. «Esta no es nuestra guerra, pero los españoles son nuestra gente, y cuando la gente necesita protección no hay lugar para cálculos, excusas o silencios cómodos».

Junts presume de las medidas incluidas en el decreto

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, ha presumido de las medidas de su partido que el gobierno español ha incluido en el decreto anticrisis y que apoyarán si el gobierno español respalda la propuesta de bajar el IVA a los autónomos, una posición que desde las filas juntaires se da por hecho.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en una imagen del 11 de febrero en la tribuna del hemiciclo / ACN

20 euros de ahorro por depósito

El texto extiende hasta diciembre de 2026 el bono social eléctrico y refuerza el térmico; bonifica el 80% de los peajes a las industrias expuestas y ofrece una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible al sector agrícola. La rebaja del IVA a la gasolina se traducirá en 20 euros de ahorro por depósito de coche medio.

En total son 80 medidas agrupadas en dos ejes: uno coyuntural para paliar los efectos inmediatos del conflicto y proteger los sectores más expuestos, y uno estructural para poder «continuar» con la política de descarbonización y electrificación de la economía española.

El Consejo de Ministros aprobó dos decretos anticrisis. Además del que se vota el jueves, hay un segundo promovido por Sumar que aún no tiene fecha de votación en el Congreso y que habrá que ver si sale adelante.

Choque entre el PSOE y Sumar por un segundo decreto

Este segundo decreto generó un choque entre el PSOE y Sumar. Los de Yolanda Díaz amenazaron el viernes con no asistir al Consejo de Ministros si no se incorporaban a su escudo social sus propuestas en materia de vivienda, un aspecto que la propuesta socialista no contemplaba. El hecho provocó que el Consejo de Ministros comenzara con dos horas de retraso y, finalmente, se hicieron dos decretos diferentes, los cuales deberán ser votados independientemente uno del otro en el Congreso de los Diputados.