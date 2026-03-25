El Congrés dels Diputats votarà dijous 26 de març el decret anticrisi per la guerra de l’Iran amb el camí aplanat. Si res canvia en les hores vinents, les propostes de l’executiu de Pedro Sánchez rebrant el suport de la cambra amb el vot favorable de la majoria dels partits que van investir Sánchez –Podemos ha dit que s’abstindrà-, i amb la incògnita de saber què farà el PP.
El govern espanyol promou un escut social per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra de l’Orient Mitjà per valor d’uns 5.000 milions d’euros. El pla inclou com a proposta estrella una reducció “dràstica” de la fiscalitat energètica amb mesures com la rebaixa de l’IVA del 21% al 10% en l’IVA dels carburants, l’electricitat i el gas.
En la compareixença d’aquest dimecres al Congrés, Sánchez ha exigit al PP un vot a favor del decret i que no “doni l’esquena” als ciutadans. “Aquesta no és la nostra guerra, però els espanyols són la nostra gent, i quan la gent necessita protecció no hi ha lloc per a càlculs, excuses o silencis còmodes”.
Junts treu pit de les mesures incloses en el decret
La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, ha tret pit per les mesures del seu partit que el govern espanyol ha inclòs en el decret anticrisi i que recolzaran si el govern espanyol dona suport a la proposta d’abaixar l’IVA als autònoms, una posició que des de les files juntaires es dona per fet.
20 euros d’estalvi per dipòsit
El text estén fins a desembre del 2026 el bo social elèctric i reforça el tèrmic; bonifica el 80% dels peatges a les indústries exposades i ofereix una ajuda directa de 20 cèntims pel litre de combustible al sector agrícola. La rebaixa de l’IVA a la gasolina es traduirà en 20 euros d’estalvi per dipòsit de cotxe mitjà.
En total són 80 mesures agrupades en dos eixos: un conjuntural per pal·liar els efectes immediats del conflicte i protegir els sectors més exposats, i un estructural per poder “continuar” amb la política de descarbonització i electrificació de l’economia espanyola.
El Consell de Ministres va aprovar dos decrets anticrisi. A més del que es vota dijous, n’hi ha un segon promogut per Sumar que encara no té data de votació al Congrés i que caldrà veure si tira endavant.
Xoc entre el PSOE i Sumar per un segon decret
Aquest segon decret va generar un xoc entre el PSOE i Sumar. Els de Yolanda Díaz van amenaçar divendres amb no anar al Consell de Ministres si no s’incorporava a l’escut social les seves propostes en matèria d’habitatge, un aspecte que la proposta socialista no contemplava. El fet va comportar que el Consell de Ministres comencés amb dues hores d’endarreriment i, finalment, es van fer dos decrets diferents, els quals hauran de ser votats independentment un de l’altre al Congrés dels Diputats.