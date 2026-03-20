Les mesures anticrisi per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a l’Orient Mitjà ha estat precedit per un xoc entre els dos socis del govern espanyol: PSOE i Sumar. Els de Yolanda Díaz han amenaçat amb no anar al Consell de Ministres si no s’incorporava a l’escut social les seves propostes en matèria d’habitatge, aspecte que la proposta socialista no contemplava.
Aquest fet ha comportat que el Consell de Ministres hagi començat amb dues hores d’endarreriment i, finalment, s’han fet dos decrets diferents, els quals hauran de ser votats independentment un de l’altre en uns dies al Congrés dels Diputats.
El primer decret inclou les rebaixes fiscals als carburants i mesures destinades als sectors que reben l’impacte directe del conflicte a l’Orient Mitjà, com el transport, l’agricultura i la pesca. En principi, aquest decret es votarà dijous de la setmana vinent. La mesura estrella és una reducció “dràstica” de la fiscalitat energètica, amb la rebaixa de l’IVA del 21% al 10% en l’IVA dels carburants, l’electricitat i el gas.
Ampliar l’escut social, diu Yolanda Díaz
El segon decret incorpora les mesures d’habitatge que demanava la formació de Yolanda Díaz, amb la pròrroga dels contractes de lloguer com a punt principal. En una publicació a les xarxes socials, Díaz ha dit que han aconseguit “ampliar l’escut social” controlant els marges empresarials, prorrogant els lloguers i ampliant la protecció a treballadors i treballadores.
La solució dels dos decrets ha permès salvar el Consell de Ministres i que els dos textos se sotmetin per separat al Congrés, on podrien obtenir resultats diferents. Previsiblement, les rebaixes fiscals rebran el suport de socis com Junts, PNB i ERC. Però Junts ja ha dit que no té intenció de donar suport a les mesures en habitatge, sigui en el format que sigui.
El PP parla de “Guerra Civil” entre PSOE i Sumar
El PP ha aprofitat la tensió de l’executiu per demanar que Pedro Sánchez convoqui eleccions immediatament, ja que l’executiu “es descompon”. El secretari general des populars, Miguel Tellado, ha titllat de “guerra civil” la relació entre PSOE i Sumar. “L’esperpent no pot ser major”.
Els populars ja han avançat que votaran en contra del decret promogut per Sumar i que inclou les mesures d’habitatge, mentre que el decret que fa referència a les rebaixes fiscals l’estudiaran a fons quan es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) abans de decidir el seu posicionament.