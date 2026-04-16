Junts trenca relacions amb Sumar per les acusacions de racisme i classisme

Tensió important entre Junts i Sumar. La formació independentista ha anunciat el trencament de relacions amb el partit de Yolanda Díaz fins que aquesta faci una rectificació “sincera” per les acusacions de racisme i classisme vessades sobre els de Carles Puigdemont. En concret, les declaracions de la discòrdia s’han produït aquest dijous durant una entrevista a Onda Cero, quan la vicepresidenta segona i ministra de Treball ha afirmat que Junts ha estat “sempre” un partit racista i classista, tot negant que haver definit mai el partit com a “progressista”.
Fonts de la formació independentista recollides per diversos mitjans i agències adverteixen que en política “no tot s’hi val” i fan valdre la trajectòria de membres del partit, com l’actual secretari general, Jordi Turull, o el mateix Puigdemont, per refutar aquestes acusacions. També neguen que hagi existit una negociació amb Sumar per aconseguir el seu suport al decret de pròrroga automàtica dels lloguers. De fet, la direcció del partit català conviden els de Díaz trucar al PP, “com van fer a Barcelona”, si necessiten suports parlamentaris per a les seves mesures, tot fent referència a l’elecció l’any 2023 de l’actual alcalde barceloní, Jaume Collboni, amb els vots del PSC, Barcelona En Comú i els populars.
Puigdemont compara Díaz amb Trump
Per la seva banda, Puigdemont ha reaccionat a les acusacions a través d’una publicació a les xarxes socials on compara Díaz amb el mandatari estatunidenc, Donald Trump, recomanant-li que, en futures ocasions, “demani al PP els vots per a ser vicepresidenta”. “Potser viurà més bé”, ha etzibat l’expresident de la Generalitat i líder de Junts en el missatge, on assegura que la ministra “no coneix” els juntaires i demana respecte per als seus votants. Puigdemont considera que la vicepresidenta segona “viu del mite fundacional de l’espanyolisme a Catalunya”, que diu que “tot allò que és català és de dretes, burgès, sovint especulador i, per descomptat, carlí”. “Potser està fent punts perquè l’acullin a la plataforma de les esquerres”, es pregunta Puigdemont, que conclou la publicació acusant Díaz de “populista“.
El nivell de baixesa moral a què han arribat els qui es creuen moralment superiors fa esgarrifança. La falta de respecte a l'altre, la falta de rigor, el recurs a la manipulació exactament com fa Donald Trump, descriuen perfectament on se situa avui aquesta esquerra desnortada…— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 16, 2026