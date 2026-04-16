Junts rompe relaciones con Sumar por acusaciones de racismo y clasismo

Tensión importante entre Junts y Sumar. La formación independentista ha anunciado la ruptura de relaciones con el partido de Yolanda Díaz hasta que esta haga una rectificación «sincera» por las acusaciones de racismo y clasismo vertidas sobre los de Carles Puigdemont. En concreto, las declaraciones de la discordia se han producido este jueves durante una entrevista en Onda Cero, cuando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo afirmó que Junts ha sido «siempre» un partido racista y clasista, negando haber definido nunca al partido como «progresista».

Fuentes de la formación independentista recogidas por varios medios y agencias advierten que en política «no todo vale» y valoran la trayectoria de miembros del partido, como el actual secretario general, Jordi Turull, o el mismo Puigdemont, para refutar estas acusaciones. También niegan que haya existido una negociación con Sumar para conseguir su apoyo al decreto de prórroga automática de los alquileres. De hecho, la dirección del partido catalán invita a los de Díaz a llamar al PP, «como hicieron en Barcelona», si necesitan apoyos parlamentarios para sus medidas, haciendo referencia a la elección en el año 2023 del actual alcalde barcelonés, Jaume Collboni, con los votos del PSC, Barcelona En Comú y los populares.

Puigdemont compara a Díaz con Trump

Por su parte, Puigdemont ha reaccionado a las acusaciones a través de una publicación en las redes sociales donde compara a Díaz con el mandatario estadounidense, Donald Trump, recomendándole que, en futuras ocasiones, «pida al PP los votos para ser vicepresidenta». «Quizás vivirá mejor», ha dicho el expresidente de la Generalitat y líder de Junts en el mensaje, donde asegura que la ministra «no conoce» a los de Junts y pide respeto para sus votantes. Puigdemont considera que la vicepresidenta segunda «vive del mito fundacional del españolismo en Cataluña», que dice que «todo lo que es catalán es de derechas, burgués, a menudo especulador y, por supuesto, carlista». «Quizás está haciendo méritos para que la acojan en la plataforma de las izquierdas», se pregunta Puigdemont, que concluye la publicación acusando a Díaz de «populista«.