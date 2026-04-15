La presidenta del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha arremetido contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien ha acusado de ser «cómplice» de la ofensiva contra el catalán, y ha señalado que el PSC se alía con PP y VOX para votar contra la lengua catalana. “Su falta de compromiso, presidente, lo hace cómplice de esta situación en un momento de máxima vulnerabilidad y de emergencia lingüística. Y hay silencios que no se pueden tolerar”, ha manifestado Sales durante la sesión de control en el Parlamento.

La formación de Carles Puigdemont ha exigido al Gobierno un cambio de rumbo «urgente» de la política lingüística en un momento de ofensiva contra el catalán y contra la identidad catalana, cuando “incluso ahora algunos se atreven a decir que Sant Jordi no debe ser Sant Jordi», en referencia a las palabras del escritor barcelonés Eduardo Mendoza. «¿Y sabe qué pasa, presidente? Que usted contribuye con su desnacionalización premeditada”, ha insistido la líder de Junts en la cámara catalana. Además, ha criticado que el ejecutivo de Illa es el de la «propaganda, incluso para negar la evidencia».

En este sentido, ha apuntado que la creación del Departamento de Política Lingüística es un acto más de esta propaganda porque, según ha dicho, los socialistas y el Gobierno «son los primeros que renuncian a la lengua». Así, ha reprochado a Illa que el ejecutivo aún no haya puesto en marcha la Oficina de Protección de Derechos Lingüísticos cuando la lengua ya es el principal motivo de discriminación en Cataluña, y le ha recordado que a menudo contravienen el Pacto Nacional por la Lengua que han firmado. Illa ha replicado que nadie ha puesto más recursos en la lengua que ellos, y ha tendido la mano a Junts para trabajar «juntos» en la defensa de la lengua. «¿Por qué quiere erigirse con exclusividad en la defensa de la lengua? ¿No cree que haremos un mejor servicio si la defendemos entre todos?», ha preguntado a Sales.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, después de la presentación del Pacto / Jordi Bedmar

La CUP pregunta a Vila si seguirán dejando los centros educativos «solos ante los tribunales»

Por otro lado, la CUP ha interpelado al consejero de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, sobre la ofensiva del catalán en la escuela, y ha preguntado si el Gobierno hará algo para revertir el retroceso del uso del catalán en las aulas o si «seguirán dejando los centros educativos solos ante los tribunales». Vila ha afirmado que el compromiso del ejecutivo con el modelo educativo catalán es «firme e inequívoco», y ha añadido que esto se ha demostrado presentando recursos de casación o de reposición a las sentencias y los interlocutorios que afectan al catalán en la escuela. «No solo queremos defender el modelo, sino que lo que queremos es reforzarlo al máximo posible», ha concluido.