La presidenta del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha carregat contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha acusat de ser “còmplice” de l’ofensiva contra el català, i ha assenyalat que el PSC s’alia amb PP i VOX per votar contra la llengua catalana. “La seva falta de compromís, president, el fa còmplice d’aquesta situació en un moment de màxima vulnerabilitat i d’emergència lingüística. I hi ha silencis que no es poden tolerar”, ha manifestat Sales durant la sessió de control al Parlament.
La formació de Carles Puigdemont ha exigit al Govern un canvi de rumb “urgent” de la política lingüística en un moment d’ofensiva contra el català i contra la identitat catalana, quan “fins i tot ara alguns gosen dir que Sant Jordi no ha de ser Sant Jordi”, en referència a les paraules de l’escriptor barceloní Eduardo Mendoza. “I sap què passa, president, que vostè hi contribueix amb la seva desnacionalització premeditada”, ha insistit la líder de Junts a la cambra catalana. A més, ha criticat que l’executiu d’Illa és el de la “propaganda, fins i tot per negar l’evidència”.
En aquest sentit, ha apuntat que la creació del Departament de Política Lingüística és un acte més d’aquesta propaganda perquè, segons ha dit, els socialistes i el Govern “són els primers que renuncien a la llengua”. Així, ha retret a Illa que l’executiu encara no hagi posat en marxa l’Oficina de Protecció de Drets Lingüístics quan la llengua és ja el principal motiu de discriminació a Catalunya, i li ha recordat que contravenen sovint el Pacte Nacional per la Llengua que han signat. Illa ha replicat que ningú ha posat més recursos a la llengua que ells, i ha allargat la mà a Junts per treballar “plegats” en la defensa de la llengua. “Per què es vol erigir amb exclusivitat en la defensa de la llengua? No creu que farem un millor servei si la defensem entre tots?”, ha demanat a Sales.
La CUP pregunta a Vila si continuaran deixant els centres educatius “sols davant dels tribunals”
D’altra banda, la CUP ha interpel·lat al conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, sobre l’ofensiva del català a l’escola, i ha demanat si el Govern farà alguna cosa per revertir la reculada de l’ús del català a les aules o si “continuaran deixant els centres educatius sols davant els tribunals”. Vila ha afirmat que el compromís de l’executiu amb el model educatiu català és “ferm i inequívoc”, i ha afegit que això hi ha demostrat presentant recursos de cassació o de reposició a les sentències i els interlocutoris que afecten el català a l’escola. “No només volem defensar el model, sinó que el que volem és reforçar-lo al màxim possible”, ha conclòs.