Acció Cassandra ha presentat davant el jutjat de guàrdia de Barcelona una denúncia penal contra un metge de l’Hospital Universitari Sagrat Cor per negar-se a atendre una pacient en català. Els fets, segons detalla l’associació impulsada pels advocats Lluís Gibert i Josep Rosell, es remunten al passat 4 de gener quan l’afectada, Laia, va dirigir-se al servei d’urgències del centre hospitalari i, segons el seu relat, el doctor Javier Andrés Cifuentes va condicionar l’atenció mèdica a la pacient al fet que deixés de parlar en català: “Si no me habla en español no la atenderé“, explica que li va etzibar. De fet, el professional sanitari també fa comentaris contra la pacient en l’apartat d'”enfermetat actual” de l’informe mèdic, escrit en llengua castellana i amb comentaris que no són mèdics.
El grup de juristes en defensa del català Acció Cassandra considera que la conducta de doctor “no és un simple incident lingüístic, sinó una vulneració greu de drets fonamentals contra la minoria nacional catalana”, i considera que pot haver comès delictes d’odi per motiu de llengua i en la denegació discriminatòria de prestacions sanitàries. En aquest sentit, la denúncia presentada per Acció Cassandra exposa que l’actitud del doctor constitueix un tracte humiliant i vexatori per raó de pertinença nacional i lingüística en un moment de màxima vulnerabilitat.
L’entitat sol·licita que s’obrin diligències prèvies contra el doctor Javier Andrés Cifuentes Melo i contra l’Hospital Universitari Sagrat Cor, que ha estat esquitxat per altres situacions de catalanofòbia, per aclarir la totalitat dels fets, determinar responsabilitats individuals i institucionals i establir si hi ha hagut vulneració sistemàtica de drets lingüístics. L’entitat demana també el trasllat de la denúncia a la Fiscalia especial de delictes d’odi i discriminació de Barcelona, perquè valori la transcendència penal del cas i, si escau, doni suport a la continuïtat de la instrucció. Amb aquest moviment, Acció Cassandra vol, per una banda, contribuir a “revertir la dinàmica d’arxivaments automàtics que han patit fins ara molts procediments per catalanofòbia” i, per l’altra, “consolidar una interpretació del Codi Penal que protegeixi efectivament els catalanoparlants en l’accés als serveis bàsics”.
“Paciente molesta porque no soy catalán”
En l’informe mèdic de la pacient, al qual ha tingut accés El Món, el metge admet que la Laia va sol·licitar ser atesa per un altre metge que entengués el català, però se li va indicar que això no era possible, un fet que, segons Acció Cassandra, va situar la pacient en la disjuntiva d’haver de renunciar a la seva llengua o renunciar a una atenció sanitària urgent. La denúncia relata que, “per la situació de dolor i vulnerabilitat, la pacient es va veure obligada a continuar sota l’atenció del mateix facultatiu, tot i la discriminació soferta, i destaca que el doctor exerceix a Catalunya i, per tant, entén perfectament el català, de manera que la negativa no respon a una incapacitat lingüística sinó a una decisió discriminatòria”.
L’escrit també posa de manifest que, en l’informe d’alta mèdic, el doctor Cifuentes va escriure en l’apartat “enfermedad actual“: “Paciente molesta porque no soy catalán”. I va afegir: “Rehúsa [escrit “reúsa“, amb una falta d’ortografia en castellà] hablar en castellano y ser atendida por médico no local”. Un punt que la Laia desmenteix, i remarca que l’única queixa va ser a l’obligació que se li va plantejar d’haver de canviar de llengua, ella, per ser atesa. En aquest sentit, Acció Cassandra sol·licita que s’investigui si la conducta d’aquest professional respon a pràctiques individuals o bé a instruccions, mancança de protocols o formació deficient de l’Hospital Universitari Sagrat Cor pel que fa al respecte als drets lingüístics i fonamentals dels pacients.
La base legal per interposar la querella
L’associació de Gibert i Rosell sosté que els fets s’emmarquen en el delicte d’odi previst a l’article 510.2.a del Codi Penal, ja que “lesionen la dignitat de la pacient mitjançant una humiliació i un menyspreu directament vinculats a la seva pertinença a la minoria nacional catalana i a l’ús de la llengua catalana”. Així mateix, també fa referència a l’article 511 del Codi Penal, que pena la denegació discriminatòria de prestacions per part de particulars encarregats de serveis públics, com és el cas d’un metge en un hospital, quan aquesta denegació es fonamenta en motius com l’origen nacional o el lingüístic. En aquest sentit, s’aporta referències a la doctrina i jurisprudència del Tribunal Suprem sobre els conceptes de descrèdit, menyspreu i humiliació, i també s’assenyala la possible concurrència amb el delicte contra la integritat moral de l’article 173.1 del Codi Penal, si bé s’afirma la prevalença de l’article 510.2.a.