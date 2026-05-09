L’Hospital Universitari Sagrat Cor ha contestat les dues queixes, una presencial i l’altra a través del Servei Català de la Salut, que va interposar Laia Passola, la pacient que, a través d’Acció Cassandra, ha denunciat un metge per vulnerar els seus drets lingüístics el passat 4 de gener al servei d’urgències del centre sanitari. “Si no me habla en español no la atenderé“, li va etzibar el metge, que va condicionar l’atenció mèdica a la pacient al fet que deixés de parlar en català i, a més, va fer comentaris contra la pacient en l’apartat d’”enfermedad actual” de l’informe mèdic. En les dues respostes, a les quals ha tingut accés El Món, el Sagrat Cor trasllada que durant l’atenció de la pacient van “explorar alternatives per localitzar personal que pogués oferir suport lingüístic”. Una afirmació que l’afectada nega rotundament en conversa amb El Món: “No va ser el cas”. O, com a mínim, la gestió per trobar una alternativa no es va fer en presència seva ni tampoc se li va comunicar. “No va haver-hi cap mediador”, afegeix.
La directora mèdica del centre i el cap d’urgències del centre hospitalari, que ha protagonitzat altres casos de discriminació lingüística i que no demana disculpes en la resposta, traslladen a l’afectada que han iniciat accions per “evitar situacions similars”. Entre aquestes, fa referència al cens de professionals amb competència lingüística acreditada i al pla formatiu adreçat al personal estranger que no disposa de prou coneixements de català. Amb tot, la direcció de l’hospital de Barcelona reitera el seu compromís perquè tant els pacients com les seves famílies puguin “comunicar-se de manera adequada i rebre l’assistència sanitària en la llengua que escullin”.
En aquest sentit, el cap del servei d’urgències reitera el compromís del Sagrat Cor amb una atenció de “qualitat que garanteixi els drets lingüístics de tots els pacients”, i afegeix que la política lingüística del centre es fonamenta en l'”ús dels dos idiomes oficials a Catalunya català i castellà i en l’adaptació a la llengua preferida per cada usuari, tant en l’atenció personal com en la documentació i comunicacions del centre”. Finalment, li agraeixen a l’afectada que hagi posat els fets en coneixement del centre i li desitgen que la situació viscuda “no afecti” a la confiança dipositada en el centre i els seus professionals.
Denúncia d’Acció Cassandra contra el doctor
El grup de juristes en defensa del català d’Acció Cassandra ha presentat una denúncia contra el metge per presumptes delictes d’odi per motiu de llengua i en la denegació discriminatòria de prestacions sanitàries i reclama que s’obrin diligències prèvies contra el doctor Javier Andrés Cifuentes Melo i contra l’Hospital Universitari Sagrat Cor per esclarir els fets, determinar responsabilitats individuals i institucionals i establir si hi ha hagut vulneració sistemàtica de drets lingüístics. A més, l’entitat sol·licita el trasllat de la denúncia a la Fiscalia especial de delictes d’odi i discriminació de Barcelona, perquè valori la transcendència penal del cas i, si escau, doni suport a la continuïtat de la instrucció. L’objectiu de l’acció és contribuir a “revertir la dinàmica d’arxivaments automàtics que han patit fins ara molts procediments per catalanofòbia” i també “consolidar una interpretació del Codi Penal que protegeixi efectivament els catalanoparlants en l’accés als serveis bàsics”.