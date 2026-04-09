La Fiscalia Provincial de Barcelona ha emès un escrit al Jutjat d’Instrucció número 2 de Cornellà de Llobregat adherint-se al recurs d’apel·lació interposat per Acció Cassandra contra la interlocutòria d’arxivament dictada pel jutge en el cas d’un presumpte delicte d’odi lingüístic per part d’un repartidor de Correos Express contra un catalanoparlant. Acció Cassandra valora positivament l’adhesió del Ministeri Fiscal al seu recurs perquè, segons remarca en un comunicat, “avala la tesi que els fets denunciats poden tenir rellevància penal”.
Fiscalia considera que l’arxivament de la causa, segons exposa en l’escrit judicial compartit per l’entitat de Lluís Gibert i Josep Rosell, pot ser “certament prematur” i entén que abans de prendre una decisió s’ha de citar les parts per prendre’ls declaracions i establir “en la mesura del possible” la successió dels fets per aclarir si “efectivament els fets es van produir tal com el denunciant relata”. Així, l’entitat judicial considera que el posicionament del ministeri fiscal situa la causa “en una fase processal clau”. Ara, l’assumpte està en mans de l’Audiència Provincial, que haurà de decidir si confirma l’arxivament acordat pel jutge o si, com demanen el recurs i la Fiscalia, obliga a reobrir la instrucció i practicar diligències.
Acció Cassandra considera que aquesta adhesió “constitueix un aval institucional de pes” sobre la gravetat dels fets denunciat i sobre la necessitat d’investigar la “possible existència d’un delicte d’odi per motiu de llengua”, d’acord amb el que estableix l’article 510 del Codi Penal. En aquest sentit, l’entitat judicial subratlla que la denegació d’un servei ordinari a una persona catalanoparlant per exigir-li l’ús exclusiu del castellà s’inscriu “en un patró de discriminació contra la minoria nacional catalana que transcendeix l’àmbit merament administratiu o comercial”.
El repartidor es va negar a entregar-li un ordinador perquè se li va adreçar en català
Acció Cassandra va presentar el passat mes de juliol una denúncia penal als Jutjats de Guàrdia de Cornellà de Llobregat contra un repartidor de Correos Express que es va negar a entregar-li un ordinador perquè el client li va parlar en català. Així consta en la denúncia dels fets, que es remunten al passat 30 de maig. Segons el relat del denunciant, el repartidor de Correos Express li va exigir que li digués “en espanyol” el DNI i va rebutjar entregar-li el paquet quan ho va fer en català.
Malgrat la discriminació lingüística patida pel client, el sistema intern de la companyia de missatgeria va marcar la incidència com una entrega fallida perquè el receptor no disposava “de la documentació necessària”, un fet que es va demostrar que era fals perquè la documentació era correcta i es va presentar quan tocava. Per tal de fer-se amb l’ordinador que estava esperant, l’home va haver d’anar. Finalment, el denunciant es va poder recollir l’ordinador, però va haver d’anar a l’oficina de Correus.