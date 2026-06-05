La secció 9a de l’Audiència de Barcelona ha estimat el recurs d’apel·lació interposat per Acció Cassandra en el cas Correos Express de catalanofòbia i ha deixat sense efecte l’arxivament que va dictar el jutjat d’instrucció número 2 de Cornellà de Llobregat. En la resolució, dictada el 26 de maig, els magistrats de la sala conclouen que el jutjat va tancar la causa sense oferir una motivació suficient, amb una fórmula estandarditzada que no entrava a valorar ni els fets denunciats ni la documentació aportada, i que això va generar indefensió a la part denunciant. L’entitat jurídica de Lluís Gibert i Josep Rosell considera aquesta decisió “un èxit” i una “novetat rellevant”, perquè Fiscalia es va adherir al recurs i ara l’Audiència l’accepta i “reconeix que l’arxivament es va dictar sense la motivació exigible, fet que obre una nova fase en què el jutjat haurà d’examinar el cas de manera real i no merament formal”.
La interlocutòria de l’Audiència que dona resposta al recurs considera que l’arxivament del jutge va vulnerar el dret a la tutela judicial efectiva perquè no argumentava per què s’entenia que no quedava acreditada la possible comissió d’un delicte de discriminació, malgrat que en la denúncia constaven un relat concret dels fets i documents de suport. La sala, a més, remarca que el jutjat va incoar diligències i de manera immediata les va arxivar, sense practicar cap diligència d’investigació ni oferir un raonament mínim sobre el cas, de manera que la decisió resultava merament aparent i jurídicament insuficient.
Per aquesta raó, l’Audiència ha declarat la nul·litat de l’arxivament i ha ordenat al jutge que torni a resoldre sobre el cas, “amb llibertat de criteri, però aquesta vegada de forma motivada, donant resposta expressa a la denúncia presentada, als fets en què es fonamenta i, si s’escau, a les diligències sol·licitades”. Tot i anul·lar l’arxivament, l’Audiència no es pronuncia sobre la naturalesa penal dels fets, però sí que deixa clar que una causa d’aquestes característiques no es pot tancar en fals amb una simple fórmula estereotipada.
El missatger es va negar a fer una entrega perquè li van parlar en català
Els fets es remunten al 30 de maig del 2025 quan un repartidor de Correos Express es va negar a fer una entrega a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) perquè el client li va parlar en català. En Ramon, el denunciant, va explicar que el treballador de l’empresa de missatgeria li va exigir que li digués el DNI “en español” i, com que el receptor va mantenir-se en el seu dret a fer servir el català, no li va voler entregar el paquet, que contenia un ordinador. Acció Cassandra va presentar una denúncia penal al jutjat de guàrdia de Cornellà contra el repartidor per un presumpte delicte d’odi lingüístic i el jutjat d’instrucció núm. 2 de Cornellà va acordar el sobreseïment provisional de la causa, decisió contra la qual es va interposar recurs d’apel·lació al qual es va sumar el ministeri fiscal, que considera que l’arxivament havia estat prematur i que, en tot cas, calia investigar els fets i després decidir si es tanca la causa o continua la tramitació.