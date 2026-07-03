En Roger ha denunciat haver patit una agressió verbal i haver estat expulsat d’un autobús de la companyia Teisa pel fet d’expressar-se en català. Segons consta en la denúncia presentada davant els Mossos d’Esquadra el passat 8 de juny, i a la qual ha tingut accés El Món, els fets van tenir lloc el 3 de juny de 2026 en un vehicle que cobria el trajecte entre Cassà de la Selva i Girona. Els fets els ha fet públics Acció Cassandra, que ha assumit la representació jurídica de l’afectat i ha iniciat l’estudi jurídic del cas per impulsar les accions penals pertinents.
D’acord amb la compareixença policial, l’incident va començar quan el denunciant es va adreçar en català a la conductora per demanar-li que abaixés el volum de la música de l’autobús. La treballadora, segons el relat del denunciant, li hauria respost en castellà de “manera despectiva” i, posteriorment, li hauria reiterat la seva negativa a atendre’l en català. A la discussió s’hi va sumar una altra passatgera, que hauria increpat la víctima al crit que es trobava a “Espanya” i que parlés en castellà, proferint insults com “Gilipollas, no molestes la conductora” i amenaçant-lo: “¿¡Quieres que te saque fuera del autobús a patadas?!”. Davant d’això, el denunciant va tornar al seu seient per evitar que la situació escalés.
Expulsió abans de la parada
Sempre segons la denúncia, quan faltaven dues parades per arribar a la destinació, el passatger va tornar a adreçar-se a la conductora per comunicar-li que estava enregistrant la conversa i que tenia intenció de denunciar el cas. En aquell moment, la conductora li hauria respost novament en to despectiu, li hauria reiterat que no el volia atendre en català i li hauria indicat que baixés del vehicle. Aleshores, la passatgera que havia intervingut prèviament l’hauria empès cap a la porta, de manera que en Roger va acabar fora de l’autobús abans d’arribar a la seva parada.
El denunciant ha aportat als Mossos d’Esquadra una gravació d’aquesta segona conversa com a prova documental i ha assegurat a la policia que en cap moment va insultar, agredir ni faltar al respecte a ningú. Més enllà de la via policial, l’afectat també ha iniciat reclamacions administratives davant la mateixa empresa TEISA i l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC). Aquest diari s’ha posat en contacte amb la companyia per saber la seva versió dels fets, i està a l’espera de rebre resposta.
Acció Cassandra anirà per la via penal per discriminació
L’entitat jurídica Acció Cassandra ha assumit formalment la representació jurídica de la víctima i ja ha començat a estudiar el cas. L’entitat considera en un comunicat que els fets descrits superen “una simple incidència en el servei d’atenció al client i que podrien constituir un il·lícit penal per discriminació, humiliació i exclusió d’un ciutadà en un servei públic per motius lingüístics”. Per aquest motiu, l’equip legal capitanejat pels advocats Lluís Gibert i Josep Rosell treballa en la formulació de l’acció penal corresponent.
El Parlament va deixar passar l’oportunitat de garantir el català als busos interurbans
Plataforma per la Llengua va lamentar el passat 20 de maig que el Parlament de Catalunya deixés passar l’oportunitat d’incloure clàusules lingüístiques en el decret llei de pròrroga de les concessions de bus interurbà. L’ONG del català va explicar a aquest diari que prèviament havien tractat la qüestió amb PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP, i va lamentar que cap dels grups va acceptar incorporar o exigir clàusules lingüístiques al decret. A posteriori, els grups sí que s’han mogut. Per exemple, els de Carles Puigdemont van anunciar una proposició de llei per modificar el regalament i incorporar explícitament que el personal del servei tingui els mínims de català, fixats en un nivell B1. ERC, per la seva banda, va afirmar que té el compromís del Govern que les noves licitacions incorporaran “expressament” que les empreses concessionàries o gestores del servei “respectaran els drets lingüístics dels usuaris i en garantiran l’ús en totes les relacions derivades d’aquesta prestació del servei”. La CUP, per la seva banda, va lamentar que el decret de pròrroga no es tramités com a decret llei, una decisió que va evitar poder presentar esmenes per incloure clàusules lingüístiques.