Acció Cassandra ha presentat una denúncia penal davant els jutjats de Palma contra la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears per l’actuació catalanòfoba d’un metge de guàrdia. Els fets es remunten al passat 6 de febrer, quan en Gabriel, un catalanoparlant de 65 anys que acumula més de vint-i-cinc anys de trajectòria com a donant, va haver de marxar sense poder donar sang perquè el metge de guàrdia que hi havia en aquell moment es va negar a atendre’l en llengua catalana i li va exigir que li parlés en castellà.
L’associació jurídica, impulsada pels advocats Lluís Gibert i Josep Rosell, considera que aquesta la negativa “injustificada” del metge a prestar un servei sanitari públic per motiu de llengua constitueix “un menyspreu a la dignitat de la víctima com a membre de la minoria nacional catalana”, una actitud que, segons ells, pot ser constitutiva d’un delicte d’odi de l’article 510.2.a del Codi Penal, així com dels delictes contra drets fonamentals dels articles 511 i 512 per discriminació en l’accés a un servei essencial. La denúncia presentada per l’entitat també fa referència a la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i el Protocol núm. 12 del Conveni Europeu de Drets Humans, que prohibeixen expressament la discriminació per raó de llengua i pertinença a una minoria nacional i formen part de l’ordenament jurídic espanyol.
Abans de la denúncia, el donant va interposar una queixa a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears pel comportament catalanòfob del professional sanitari. Posteriorment, la direcció mèdica de la institució pública va enviar un correu electrònic a la víctima demanant-li disculpes perquè “en cap cas no hauria d’haver marxat sense poder donar sang”. Així mateix, fa constar que “el català és la “llengua pròpia” de les Balears i afegeix que “els donants tenen dret a ser atesos en aquesta llengua”, i també li van anunciar que prendrien mesures internes perquè fets com el que va patir no es tornessin a repetir.
“És un cas de discriminació lingüística greu”
Tot i aquest reconeixement, Acció Cassandra ha tirat endavant la denúncia perquè considera que els fets són d’una “gravetat que excedeix l’àmbit administratiu i exigeix una resposta penal”, i per això demana que s’investiguin les responsabilitats, que s’identifiqui el facultatiu implicat, que s’hi doni trasllat a la Fiscalia de delictes d’odi i que l’associació sigui admesa com a acusació particular. “Quan una institució pública reconeix per escrit que els donants tenen dret a ser atesos en català, aquest dret s’ha de garantir sempre i arreu, també als jutjats, i no pot dependre de la bona voluntat o dels prejudicis d’un professional concret”, defensa l’entitat. De fet, l’advocat Lluís Gibert, president d’Acció Cassandra, considera que els fets no són “una simple incidència”, sinó un cas de discriminació lingüística “greu que ha impedit una donació de sang i que considerem indiciàriament constitutiu d’un delicte d’odi i contra els drets fonamentals”.