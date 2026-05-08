El Departamento de Política Lingüística está trabajando en la redacción de un recurso para orientar al Govern y a los altos cargos con el uso del catalán en el ámbito institucional. Lo ha explicado el consejero Francesc Xavier Vila en una respuesta por escrito a una pregunta de Junts per Catalunya, que preguntaba si se han enviado indicaciones a los altos cargos para que mantengan siempre el catalán en el territorio catalán. Vila detalla que su Consejería no tiene constancia de que en ningún ejecutivo anterior se hayan establecido indicaciones dirigidas a los altos cargos del Govern y del sector público ni que se haya elaborado ningún protocolo específico respecto a los usos lingüísticos. Sin embargo, explica que su Consejería trabaja en «la elaboración de un recurso que tendrá por objetivo proporcionar orientaciones claras y criterios homogéneos y garantizar, así, que el catalán es la lengua de uso normal».

El recurso abordará el conjunto de la actividad corporativa, administrativa e institucional del Govern, así como la lengua de comunicación interna y externa de la Administración en las comunicaciones orales, escritas, presenciales y en línea, y lo hará en el marco de la normativa vigente y de acuerdo con los objetivos del Pacto Nacional por la Lengua. El acuerdo, que se aprobó hace un año, establece que se debe garantizar que las instituciones de la Generalitat y sus representantes se expresan «siempre» en lengua catalana, «como la lengua de uso normal, en las comunicaciones dirigidas a la sociedad catalana». Asimismo, el pacto también especifica que se debe garantizar que el catalán es la «lengua habitual» de comunicación interna y externa de la Administración en las comunicaciones orales, escritas, presenciales y en línea.

El anuncio de Política Lingüística sobre la elaboración de este recurso se produce después de que el consejero justificara un discurso en castellano que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dio para dar la bienvenida a los asistentes al foro World in Progress, organizado por el grupo Prisa, el pasado 20 de octubre. En una respuesta por escrito defendió que la evaluación de las políticas de promoción del catalán no se puede basar en el escrutinio de las intervenciones del presidente de la Generalitat o de los consejeros sin tener en cuenta el contexto en el que se inscriben o los destinatarios a quienes se dirigen. Vila alegó que en aquella ocasión Illa participó en un acto orientado «esencialmente al mercado hispanohablante» y que, aunque el acto se celebró en Barcelona, no se dirigía «más que de manera tangencial a la sociedad catalana». “Este evento no se limita a Europa o España, sino que incorpora perspectivas de Latinoamérica, América del Norte, Asia y África, creando un mosaico equivalente de ideas y soluciones innovadoras”, sentenció.

El presidente Salvador Illa y el consejero Francesc Xavier Vila conversan antes de la sesión de control / Nico Tomás / ACN

El PSC rechazó que el Govern se expresara siempre en catalán en los Países Catalanes

En mayo del año pasado se aprobó el Pacto Nacional por la Lengua que establece que se debe garantizar que las instituciones de la Generalitat y sus representantes se expresan «siempre» en catalán, pero antes, a finales de 2024, el PSC rechazó en el Parlament de Catalunya que el Govern de Salvador Illa se expresara «siempre» en catalán en los Países Catalanes para “crear modelo” y actuar en coherencia con la situación de «emergencia lingüística» que vive la lengua. El voto contrario del PSC hizo caer un punto de la moción presentada por el partido de Carles Puigdemont y que instaba al ejecutivo socialista a hacer que «todas las intervenciones dentro de los Países Catalanes de los miembros del gobierno y de los medios de comunicación o plataformas públicas sean siempre en lengua catalana». La propuesta solo recibió el apoyo de Junts, ERC, la CUP y Aliança Catalana, y los socialistas votaron junto con Vox y PP contra el catalán.

Recientemente, el pasado mes de abril, la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, criticó a Illa durante una sesión de control en la cámara catalana por ser «cómplice» de la ofensiva contra el catalán y remarcó que los socialistas catalanes se alían con PP y Vox para votar contra la lengua. Sales le exigió un cambio de rumbo “urgente” de la política lingüística del ejecutivo en un momento de ofensiva contra el catalán y contra la identidad catalana. «Y hay silencios que no se pueden tolerar», sentenció. Además, calificó de propaganda la creación del Departamento de Política Lingüística porque, según dijo, los socialistas y el actual ejecutivo son «los primeros que renuncian a la lengua».