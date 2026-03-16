El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha justificado el discurso en castellano que dio el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para dar la bienvenida a los asistentes al foro World in Progress, organizado por el grupo Prisa, el pasado 20 de octubre. En una respuesta por escrito a la que ha tenido acceso El Món, Vila expone que la evaluación de las políticas de promoción del catalán no puede fundamentarse en el escrutinio de las intervenciones del presidente de la Generalitat o los consellers sin tener en cuenta el contexto en el que se inscriben ni los destinatarios a quienes se dirigen. «Un enfoque de esta naturaleza no solo reduce la mirada global a episodios aislados que escapan de la norma o responden a situaciones muy concretas, sino que tampoco constituye una vía eficaz para avanzar en el objetivo compartido de incrementar el uso social del catalán», defiende.

Esta respuesta se produce después de que Junts pidiera amparo a la Mesa porque Vila no había hecho ninguna valoración sobre el caso concreto del presidente, que era el motivo de la pregunta, y dio una respuesta genérica sobre el uso del catalán en el seno del ejecutivo. En esta segunda respuesta, a la que ha tenido acceso este diario, el conseller también alega que el World in Progress Barcelona es un acto organizado por una entidad privada «orientada esencialmente al mercado hispanohablante». «Aunque se celebre en Barcelona, no se dirige más que de manera tangencial a la sociedad catalana», alega, y remarca que en su web dejan claro que «este evento no se limita a Europa o España, sino que incorpora perspectivas de Latinoamérica, América del Norte, Asia y África, creando un mosaico equivalente de ideas y soluciones innovadoras».

Asimismo, Francesc Xavier Vila recuerda que el Pacte Nacional per la Llengua establece el uso del catalán por defecto en el ámbito de las comunicaciones dirigidas básicamente a la sociedad catalana, pero remarca que «es necesario distinguir estas comunicaciones de las comunicaciones dirigidas esencialmente al exterior». Aunque admite la importancia de dar visibilidad a la lengua catalana y garantizar su presencia, y recuerda que el presidente de la Generalitat también la utilizó al inicio de su intervención, el titular de Política Lingüística manifiesta que «es habitual —incluso por parte de gobiernos de comunidades con grandes lenguas mundiales— combinar el uso de la lengua propia con el de otras lenguas de comunicación internacional, de acuerdo con el contexto y los destinatarios». En este sentido, recuerda que en el marco de la Conferencia de Seguridad celebrada en Múnich (Alemania), tanto el canciller alemán Friedrich Merz como el presidente francés Emmanuel Macron intervinieron en inglés.

El president Salvador Illa i el conseller Francesc Xavier Vila conversen abans de la sessió de control / Nico Tomás / ACN

La referencia de Vila a Pujol, Mas y Puigdemont

Y no solo eso, Francesc Xavier Vila también recuerda que la distinción entre comunicaciones internas y externas que expone en la respuesta es una práctica que ha sido «aplicada históricamente y con normalidad por los diversos presidentes de la Generalitat, con independencia de su adscripción política». «Los mandatos de Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont, entre otros, han incorporado en numerosas ocasiones esta misma práctica en el ámbito de la proyección internacional», ha añadido.

Finalmente, Vila recuerda que en la anterior respuesta reiteraba de manera «clara y explícita» el compromiso del ejecutivo con el catalán como lengua de uso normal en el conjunto de la actuación gubernamental, administrativa e institucional tanto oral como escrita, no solo en Cataluña sino también, en algunos casos, a escala europea e internacional, de acuerdo con lo que establece el marco normativo vigente y el Pacte Nacional per la Llengua. En aquella ocasión, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, también respondió al discurso en castellano de Illa y defendió que «aunque los organizadores habían previsto el desarrollo del acto en castellano, el presidente también utilizó el catalán con la voluntad de dar visibilidad a nuestra lengua en un entorno internacional”.