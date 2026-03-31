El Govern califica de «incomprensión profunda» de los jueces lo que representa el catalán en el país

La Generalitat de Cataluña lamenta la «incomprensión profunda de amplios sectores de la judicatura» de lo que representa el catalán en el país. Lo dijo el consejero de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila, en una entrevista el lunes por la noche en 3Cat. Según el consejero, este hecho se debe a que el número de jueces catalanes «es reducido». En opinión de Vila, esto «distorsiona la visión». «Hay muy pocos jueces catalanes y muy pocos que aprenden catalán», ha subrayado este martes por la mañana en RAC 1. La Generalitat cree que esto provoca mucha «dificultad» para entender la importancia del catalán en el ámbito social y escolar.

Tal como ha informado El Món, El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha blindado el castellano como lengua vehicular –aunque sea parcialmente, junto con el catalán– en las escuelas de Cataluña. Es el resultado de la resolución que ordena la aplicación cautelar de la sentencia que anulaba preceptos clave del decreto del 14 de mayo de 2024 que, paradójicamente, debía proteger el catalán como lengua vehicular en las aulas. La decisión de los magistrados es una herramienta para asegurar el cumplimiento de la sentencia, que consiste en no aplicar los artículos anulados mientras está pendiente el recurso interpuesto por la Generalitat al Tribunal Supremo.

Un cartel de la campaña del Consejo Comarcal del Bages para reforzar el uso del catalán en los comercios / ACN

«Las escuelas no tendrán que modificar nada con esta interlocutoria»

En los micrófonos de RAC 1, Vila ha remarcado que también hay otro recurso de casación interpuesto al TSJC. El consejero de Política Lingüística asegura que «las escuelas no tendrán que modificar nada con esta interlocutoria». Tendrá una incidencia «bastante limitada» respecto al uso del catalán en los centros educativos, ya que parte de los decretos suspendidos provisionalmente ya estaban suspendidos, reiteró en 3Cat.

Vila tiene intención de comparecer ante el Parlamento tras la sentencia de la decisión del TSJC de ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló parcialmente el decreto del régimen lingüístico del sistema educativo catalán. Partidos como Junts han pedido su comparecencia en la cámara catalana.

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