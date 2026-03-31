El Govern titlla “d’incomprensió profunda” dels jutges el que representa el català al país

La Generalitat de Catalunya lamenta la “incomprensió profunda d’amplis sectors de la judicatura” del que representa el català al país. Ho va dir el conseller de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila, en una entrevista dilluns a la nit a 3Cat. Segons el conseller, aquest fet és degut al fet que el nombre de jutges catalans “és reduït”. A parer de Vila, això “distorsiona la visió”. “Hi ha molts pocs jutges catalans i molt pocs que aprenen català”, ha subratllat aquest dimart als matí a RAC 1. La Generalitat creu que això provoca molta “dificultat” per entendre la importància del català en l’àmbit social i escolar.
Tal com ha informat El Món, El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha blindat el castellà com a llengua vehicular –ni que sigui parcialment, juntament amb el català– a les escoles de Catalunya. És el resultat de la resolució que ordena l’aplicació cautelar de la sentència que anul·lava preceptes clau del decret del 14 de maig de 2024 que, paradoxalment, havia de protegir el català com a llengua vehicular a les aules. La decisió dels magistrats és una eina per assegurar el compliment de la sentència, que consisteix a no aplicar els articles anul·lats mentre està pendent el recurs interposat per la Generalitat al Tribunal Suprem.
“Les escoles no hauran de modificar res amb aquesta interlocutòria”
Als micròfons de RAC 1, Vila ha remarcat que també hi ha un altre recurs de cassació interposat al TSJC. El conseller de Política Lingüística assegura que “les escoles no hauran de modificar res amb aquesta interlocutòria”. Tindrà una incidència “bastant limitada” respecte a l’ús del català en els centres educatius, ja que part dels decrets tombats provisionalment ja estaven suspesos, va reiterar a 3Cat.
Vila té intenció de comparèixer davant del Parlament després de la sentència de la decisió del TSJC d’executar provisionalment la sentència que va anul·lar parcialment el decret del règim lingüístic del sistema educatiu català. Partits com Junts hagin demanat la seva compareixença a la cambra catalana.
