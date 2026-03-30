El Govern de la Generalitat ha tancat files amb el català a l’escola, malgrat les traves que està trobant en seu judicial. El TSJC ha ordenat aplicar la sentència del setembre passat que anul·la parcialment el decret de català, creat per donar seguretat jurídica a les escoles davant d’algunes sentències que imposaven un 25% de classes en castellà. Malgrat tot, el Departament d’Educació insisteix que el nou pronunciament del TSJC “no altera” la realitat dels centres catalans perquè no s’estava aplicant.
“El Decret 91/2024 ja estava suspès cautelarment i no s’havia aplicat al curs 2025-2026. En conseqüència, no hi ha cap canvi operatiu derivat de la decisió del TSJC”, explica el departament. En tot cas, Educació insisteix que el català i l’aranès “continuen com a llengües vehiculars”, malgrat les darreres notícies, i recorden que la Generalitat va presentar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. En aquest sentit, remarquen que els Documents d’organització i gestió dels centres (DOiGC) continuen “plenament vigents, incloent-hi els criteris lingüístics”.
El departament defensa que les polítiques educatives es basen en “criteris pedagògics i contextuals” i que l’objectiu és que els alumnes assoleixin la “competència plena en les dues llengües oficials al final de l’educació obligatòria”. El sistema educatiu actual es fonamenta en la Llei 8/2022, el Decret llei 6/2022 i Lei d’Educació Catalana, del 2009. Un marc legislatiu prou per donar “plena seguretat jurídica” als centres i als projectes lingüístics, defensa Educació.
Illa defensa el model lingüístic de l’escola catalana
En una compareixença des del Monestir de Santa Maria de Valldonzella, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistit que el seu executiu treballarà perquè l’escola sigui en català. “Deixar clar el compromís amb la defensa no només de la llengua, és clar, sinó també amb el model de l’escola catalana que tenim”, ha dit responent a preguntes. Poc abans, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, també ha remarcat que el Govern treballa per “defensar” el model lingüístic actual a les escoles i ha avançat que els serveis jurídics estudiaran “com donar resposta” al nou moviment del TSJC.
Des d’un altre acte institucional a Badia del Vallès, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que assumeix les responsabilitats d’Educació, ha recordat que el Govern ja va recórrer la primera sentència contra el Suprem. El model lingüístic, ha apuntat, “està avalat no només pels resultats, sinó també pels diferents decrets i normativa que ha aprovat el Govern”.
Els sindicats USTEC i la Intersindical també han rebutjat el nou cop judicial contra el català a l’escola. “Exigim la convocatòria urgent d’una reunió amb les organitzacions sindicals per treballar mesures que garanteixin la protecció i la seguretat jurídica del professorat davant aquesta situació”, ha apuntat la USTEC. També hi ha piulat en contra el president d’Òmnium, Xavier Antich: “Ja vam avisar que aquest 2026 tocaria defensar l’escola catalana”.