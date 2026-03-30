El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat aplicar la sentència que anul·la bona part del decret que blinda el català a les escoles catalanes. Segons recullen diferents agències, el tribunal ha admès un recurs de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que demanava aplicar la suspensió –que va dictar el mateix TSJC el setembre de l’any passat– de forma immediata, a l’espera que es pronunciï el Tribunal Suprem (TS).
Aquesta sentència considera que el decret elaborat per Educació, que regula el règim lingüístic del sistema educatiu català, “contravé” tres articles de la Constitució espanyola. En total, el dictamen anul·la una desena de punts que fixaven el català i l’aranès com llengües vehiculars i d’aprenentatge i establien, també, el català com a llengua habitual de l’activitat docent i administrativa. El tribunal també considera que el català no pot ser la llengua única d’acollida de l’alumnat nouvingut sense preveure mecanismes que l’equilibri amb el castellà. La Generalitat ha elevat la decisió al Suprem, que encara s’ha de pronunciar.
En un comunicat, l’AEB ha instat el Govern a complir la sentència de forma immediata i “dictar instruccions clares als centres educatius”. L’entitat també ha demanat als centres que revisin els projectes educatius, “eliminant qualsevol clàusula dexclusivitat del català i garantint el respecte als drets lingüístics tant dels alumnes com del professorat”. En aquest sentit, al·lega que sancionar docents per fer les classes en castellà pot contravenir la normativa. “Qualsevol intent de fer-ho mancaria de base legal, en recolzar-se en normes que han estat anul·lades pel Tribunal”, apunta l’escrit.
El Govern va impulsar aquestes normatives amb l’objectiu de blindar el sistema d’immersió lingüística davant de les resolucions judicials que l’obligaven a establir un mínim del 25% dels ensenyaments en castellà en alguns casos.
Els sindicats critiquen la sentència
Els sindicats educatius, que aquestes setmanes planten cara el departament amb diferents vagues i protestes, han demanat als consellers de Presidència i de Política Lingüística, Albert Dalmau i Francesc Xavier Vilà, “una declaració pública” avui mateix en què es comprometin “de manera clara” amb la “defensa i el blindatge del català com a llengua vehicular del sistema educatiu”. Així s’ha expressat la USTEC-STEs (IAC) en un comunicat en què també apunten que els serveis jurídics estan analitzant “possibles vies de resposta”.
La Intersindical també ha qüestionat el nou moviment judicial contra el català, argumentant que és una sentència “no compartida pel gruix” dels docents que l’han d’executar. “La Intersindical continuarem treballant en el marc de la plataforma Pública i en Català per a donar una resposta majoritària de la comunitat educativa als atacs judicials contra l’escola catalana”, comenten un primer comunicat breu.
Òmnium Cultural també ha lamentat la nova decisió judicial. “Estan obsessionats amb l’escola catalana”, ha piulat a les xarxes. “Ja vam avisar que aquest 2026 tocaria defensar l’escola catalana. La nova ordre del TSJC contra el català a l’escola fa un pas més en la pretensió del tribunal de decidir sobre l’ús de les llengües, al marge dels criteris de la comunitat educativa i de la sobirania del Parlament de Catalunya”, ha afegit el president de l’entitat, Xavier Antich.