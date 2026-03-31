El president a l’exili i líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha esclatat a la xarxa social X contra el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, per unes declaracions que va fer ahir en una entrevista al programa Mésnit de TV3. A preguntes de la presentadora, Marina Romero, Vila va negar l'”ofensiva” contra el català i també va manifestar que “la percepció majoritària a Catalunya és que el català és la llengua pròpia de Catalunya”. Això, per a Puigdemont, mostra l'”acomplexament” del conseller, i, a més, creu que la postura del titular de Política Lingüística “és incompatible amb ser el màxim responsable de la política lingüística en una situació d’emergència”.
En un primer tuit, Puigdemont ha lamentat que “hi ha un lingüicidi davant dels seus ulls, però el conseller continua escalfant la cadira sense adonar-se’n”. “Potser per això el van nomenar. I potser per això van investir el Govern Illa”, ha afegit el president a l’exili, que ha citat el títol (i tornada) de la cançó humorística Tout va très bien, Madame la Marquise, de Paul Misraki popularitzada pel cantant Ray Ventura. Hores després ha replicat directament a un tuit del perfil oficial del Departament de Política Lingüística que compartia unes declaracions de Vila. El líder de Junts ha negat l’enunciat del tuit perquè Vila, en efecte, no va dir durant l’entrevista que “el català és la llengua pròpia de Catalunya, les institucions han de jugar a favor d’enfortir la llengua pròpia de la nació”.
Hi ha un lingüicidi davant dels seus ulls, però el conseller continua escalfant la cadira sense adonar-se’n. Potser per això el van nomenar. I potser per això van investir el Govern Illa.— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) March 31, 2026
“(…) Mais, à part ça, madame la Marquise
Tout va très bien, tout va très bien” https://t.co/PGeidX3rpg
En aquest sentit, el president a l’exili ha recordat que el conseller va dir que “la percepció majoritària a Catalunya és que el català és la llengua pròpia de Catalunya”, i ha remarcat que aquestes manifestacions ignoren l’article 6 de l’Estatut. “No és una qüestió de ‘percepcions’ sinó de dret, de llei”, ha exposat, i ha afegit que “la força legal de la condició de ‘llengua pròpia’ té molt més recorregut i orientaria millor les polítiques del seu departament que si ho consideres simplement una ‘percepció’ en què la majoria està d’acord”.
Perdó, però en aquest vídeo no diu això. Diu que “la percepció majoritària a Catalunya és que el català és la llengua pròpia de Catalunya”, ignorant de fet el que diu l’article 6 de l’Estatut. No és una qüestió de “percepcions” sinó de dret, de llei. I aquesta actitud revela un… https://t.co/2F58d7jKO2 pic.twitter.com/hUMV5mCWmF— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) March 31, 2026
Més crítiques d’independentistes al conseller per l’entrevista a TV3
Puigdemont no ha estat l’únic que ha carregat les contra el titular de Política Lingüística, que ha rebut crítiques d’altres dirigents de Junts per Catalunya, la CUP o del sector cultural per negar l'”ofensiva” contra el català. La diputada juntaire Anna Navarro ha exposat que “de les primeres coses que vàrem aprendre els estudiants de filologia és que les llengües no moren soles: les maten la inacció i la covardia”. “El català retrocedeix al seu propi país per una cadena d’ofensives de mil estratègies espanyoles que ja són sistèmiques”, ha subratllat, i ha deixat clar que això “és una estratègia per acabar amb el català”. “Aquest home s’ha begut l’enteniment!”, ha valorat el diputat Agustí Colomines, mentre que Jordi Fàbrega ha replicat que és “una ofensiva contra la llengua, contra la cultura, i contra Catalunya” i ha dit que va començar el 1714 “amb la voluntat de destruir-nos com a poble”. “Dir el contrari, és ser-ne còmplice”, ha sentenciat.
El coportaveu i secretari general de la CUP, Non Casadevall, també ha carregat contra les paraules del conseller i ha manifestat que la negació del conflicte “no és per miopia, sinó que és fruit d’un pla”. “El govern de Salvador Illa, continua amb el 155, amb més “amabilitat” però el mateix propòsit”, ha sentenciat. “Aquest és el govern de tothom, o el govern de qui?”, ha preguntat. “Quin trist paper, el del govern de tothom”, ha assenyalat l’escriptor Carles Rebassa, guanyador del Premi Sant Jordi, que en una entrevista recent amb El Món va considerar que el Pacte Nacional per la Llengua era “malbaratar un cartutx i crear, com sempre, aquest estadi d’inacció, desil·lusió, pessimisme, que és el que ens governa ara en aquest espai que fa deu anys estava alçat i amb esperança”.