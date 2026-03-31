Només una trucada entre dos dels mossos investigats pel retorn fugaç de Carles Puigdemont. A les dues del migdia del 29 de juliol i de De 55 segons de durada. Aquest és el magre balanç d’una profusa investigació plasmada en l’informe dels Mossos d’Esquadra signat pel sotsinspector TAP 296, de la Divisió d’Afers Interns, el passat 6 de març, en el cas obert contra els tres policies que la policia i el Jutjat d’Instrucció número 24 de Barcelona considera implicats l’afer del 8 d’agost del 2024. Segons aquest atestat, registrat al jutjat el passat 12 de març amb segell de ‘confidencial’ i al qual ha tingut accés El Món, no hi ha cap rastre de contactes ni entre els tres mossos investigats, ni entre ells i els telèfons vinculats al president a l’exili, cap moviment més que la breu trucada entre dos dels agents entre les 00.00 hores del 29 de juliol i les 23.59.59 del 9 d’agost.
L’informe admet que s’han analitzat fins a vuit terminals telefònics, línies associades a familiars dels tres investigats i números de telèfon que “consten en dades policials” com a part de l’entorn de Puigdemont. També s’han rastrejat les línies que van demanar a les operadores de telefonia perquè que consten a nom del líder de Junts per Catalunya. El resultat, segons signen els dos instructors al càrrec de la Unitat d’Anticorrupció Policial, els TAP 276 i 255, és que “no es pot constatar cap trucada” relacionada amb Carles Puigdemont, i que només hi ha una trucada de 55 segons entre dos dels mossos investigats.
Lliurament dels codis
Els mossos encarregats de la investigació fan constar que els tres policies imputats van lliurar voluntàriament les claus pin dels seus dispositius, les targetes SIM d’altres línies que havien portat als aparells així i les contrasenyes d’aplicacions de missatgeria com ara WhatsApp. De fet, els Mossos han tingut a l’abast tota la informació personal dels investigats i del seu entorn familiar. La intenció de la recerca era trobar contactes creuats entre els tres policies i, a més, contactes amb l’equip i entorn de Puigdemont. No han aconseguit cap dels dos objectius.
Una conclusió que admeten amb tota franquesa, tot i la detalladíssima anàlisi de les comunicacions. Així, asseguren a la instructora que “després de realitzar la preceptiva petició a les principals companyies operadores amb relació a la possible titularitat dels telèfons vinculats al president Carles Puigdemont durant el període comprès entre el 8 de juliol i el 9 d’agost de 2024”, i consultant a més “els possibles telèfons que constaven a la base de dades policial”, es van posar en relació amb els terminals dels tres investigats “sense que es pogués constatar cap trucada vinculada directament al senyor Carles Puigdemont”.