La jutgessa instructora de la causa contra els tres agents dels Mossos d’Esquadra embolicats en el retorn fugaç del president Carles Puigdemont ha arxivat la causa. En una interlocutòria, de cinc pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, la jutgessa no veu prou indicis de delicte per continuar una causa contra els tres policies després de pràcticament dos anys d’investigació. D’aquesta manera, en Jordi, Xavier i David, a qui s’havia atribuit la condició d’investigats per “haver actuat presumptament i de manera concertada” per evitar la detenció del president a l’exili durant el retorn fugaç del 8 d’agost de 2024, queden sense cap responsabilitat penal.
Segons la resolució, per a la jutgessa instructora, després de la investigació “no s’ha pogut constatar que els tres Agents dels Mossos investigats ( realitzessin actes conjuntament i coordinadament per evitar la detenció i possibilitar la fugida del president Puigdemont”. “No hi ha indicis suficients per poder afirmar que existís un vincle entre ells encaminat a aconseguir aquest objectiu, ni que a aquest efecte cadascun d’ells hagués assumit, una tasca pròpia i complementària, dins del conjunt de les actuacions”, escriu la instructora.
“Només eren en el lloc dels fets”
La interlocutòria desgrana la quantitat de prova testifical i tècnològica que s’ha dut a terme en el cas. Per una banda, determina que en cap cas van tenir una actitud activa per evitar la detenció. A més, la quantitat d’imatge recollida en la instrucció demostra que els tres agents “només eren allà” sense cap equipament ni cap material específic i sense haver rebut cap ordre específica de detenció. Val a dir, que la jutgessa destaca que un estava de baixa, l’altra de permís i el tercer de vacances. Per tant, no es podia encabir la seva acció en el marc professional d’una instrucció concreta.
Per altra banda, la instructora ressalta l’informe dels Mossos d’Esquadra sobre els seus telèfons mòbils on no hi havia cap trucada ni missatge amb Puigdemont ni amb cap membre del seu entorn. La conclusió de la jutgessa és que no es pot aplicar l’article 408 del Codi Penal, el delicte primari pel qual els investigaven, és a dir, el que castiga l’autoritat o funcionari públic que faltant a l’obligació del seu càrrec, deixés intencionadament de promoure la persecució dels delictes dels que en tingui notícia o del seus responsables, així com tampoc el delicte d’omissió d’auxili o de desobendència.