El ministeri fiscal, Vox i Hazte Oír han presentat recurs contra la interlocutòria d’arxiu de la causa contra els mossos relacionats amb el retorn del president a l’exili Carles Puigdemont el vuit d’agost de 2024. La jutgessa del cas va emetre una resolució d’arxiu el passat 27 d’abril en la que considerava que la causa contra els tres agents dels Mossos d’Esquadra vinculats amb el retorn fugaç de Puigdemont s’havia de tancar davant la manca d’indicis de delicte per continuar una causa contra els tres policies després de pràcticament dos anys d’investigació. D’aquesta manera, en Jordi, Xavier i David, a qui s’havia atribuït la condició d’investigats per “haver actuat presumptament i de manera concertada” quedaven alliberats.
Però les acusacions del cas, configurades per la terna del ministeri públic, Vox i l’entitat Hazte Oír, han presentat un recurs on retreuen l’arxivament i insten a la jutgessa instructora a continuar la investigació. De fet, critiquen que la magistrada frustri la càrrega probatòria dels indicis recollits, com ara el fet que els tres imputats es trobessin casualment en situacions que no prestaven servei com a policies -de baixa, permís o vacances-, o bé el fet que dels seus telèfons no puguin treure cap conclusió perquè “sabien amb molta antelació” que la investidura seria el dia 8 d’agost i, per tant, haurien procurat no deixar rastre. La fiscalia considera però, que només es pot seguir la causa per un delicte de l’article 408 del Codi Penal, que determina l’omissió del deure de perseguir delictes.
Les imatges
Segons la fiscalia, les imatges gravades apuntarien al fet que cap dels tres va fer per intentar evitar el retorn de Puigdemont a l’exili tot i que tenien coneixement, a parer del ministeri públic, de l’ordre de detenció. Per tant, reclama reobrir el cas, això sí per un únic delicte. De fet, titllen l’abstenció de fer la feina de “conscient i voluntària”.