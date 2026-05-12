El ministerio fiscal, Vox y Hazte Oír han presentado recurso contra la interlocutoria de archivo de la causa contra los mossos relacionados con el retorno del presidente al exilio Carles Puigdemont el ocho de agosto de 2024. La jueza del caso emitió una resolución de archivo el pasado 27 de abril en la que consideraba que la causa contra los tres agentes de los Mossos d’Esquadra vinculados con el retorno fugaz de Puigdemont debía cerrarse ante la falta de indicios de delito para continuar una causa contra los tres policías después de prácticamente dos años de investigación. De esta manera, Jordi, Xavier y David, a quienes se había atribuido la condición de investigados por «haber actuado presuntamente y de manera concertada» quedaban liberados.

Pero las acusaciones del caso, configuradas por la terna del ministerio público, Vox y la entidad Hazte Oír, han presentado un recurso donde reprochan el archivamiento e instan a la jueza instructora a continuar la investigación. De hecho, critican que la magistrada frustre la carga probatoria de los indicios recogidos, como el hecho de que los tres imputados se encontraran casualmente en situaciones que no prestaban servicio como policías -de baja, permiso o vacaciones-, o bien el hecho de que de sus teléfonos no puedan sacar ninguna conclusión porque «sabían con mucha antelación» que la investidura sería el día 8 de agosto y, por tanto, habrían procurado no dejar rastro. La fiscalía considera, sin embargo, que solo se puede seguir la causa por un delito del artículo 408 del Código Penal, que determina la omisión del deber de perseguir delitos.

Ciudad de la Justicia de Barcelona, dependencias judiciales, juzgados / Mireia Comas

Las imágenes

Según la fiscalía, las imágenes grabadas apuntarían al hecho de que ninguno de los tres hizo por intentar evitar el retorno de Puigdemont al exilio aunque tenían conocimiento, a juicio del ministerio público, de la orden de detención. Por tanto, reclama reabrir el caso, eso sí por un único delito. De hecho, califican la abstención de hacer el trabajo de «consciente y voluntaria».