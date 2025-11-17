Nova decisió dura i contundent de la titular del Jutjat d’Instrucció número 24 de Barcelona en el cas dels Mossos d’Esquadra que acompanyen el president a l’exili, Carles Puigdemont, en el seu retorn fugaç a Catalunya el 8 d’agost de 2024. En una providència, de 4 pàgines i a la que ha tingut accés El Món, la jutgessa rebutja practicar totes les “noves diligències” demanades per l’acusació popular perquè o bé són prospectives, o bé no venen al cas o en definitiva vulneren el concepte d’última ràtio del dret penal.
En primer terme, la instructora nega requerir als Mossos d’Esquadra per a la identificació del màxim nombre de persones que van poder escortar o estar al costat del president Carles Puigdemont. “Es tracta d’una diligència desproporcionada, prospectiva i que va més enllà de la present investigació”, argumenta la jutgessa. En el mateix sentit, també descarta aportar a la causa la totalitat d’enregistraments propis
de Mossos d’Esquadra i alienes, així com que se citi a declarar a un determinat agent que no va poder identificar els assistents.
Una lliçó de dret penal
Així mateix, la jutgessa aprofita la resolució per recordar – “tal com s’ha reiterat diverses vegades al llarg d’aquesta causa”- que s’instrueix per determinats delictes i contra persones concretes i determinades a què s’ha atribuït la condició d’investigats. “En l’àmbit del dret penal regeixen entre d’altres, els principis d’intervenció mínima”, remarca la togada. En la mateixa línia, fa avinent que la intervenció del Dret Penal “només es justifica quan la salvaguarda dels béns jurídics resulta insuficient a través d’altres branques de l’ordenament jurídic”. Per altra banda, explica el seu caràcter fragmentari i subsidiari, sempre que no es pugui aplicar una altra branca del dret.
“El recurs al Dret Penal és només legítim quan altres branques de l’ordenament jurídics no són capaces d’oferir una protecció adient o suficient als béns jurídics en qüestió”, adverteix la jutgessa. “De manera que qualsevol petició encaminada a qüestionar l’actuació de l’Administració Pública o de funcionaris públics, haurà de canalitzar-se en via administrativa o contenciós administrativa”, exposa pedagògicament la jutgessa.