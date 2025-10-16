Al final, la titular del jutjat d’Instrucció número 24 haurà d’investigar els mòbils dels Mossos d’Esquadra investigats per haver acompanyat el president Carles Puigdemont, en el seu retorn fugaç a Catalunya. Així ho ha decidit l’Audiència de Barcelona, en una interlocutòria de cinc pàgines i a la que ha tingut accés El Món. Una resolució amb la qual estima un recurs de l’organització ultraespanyolista, Hazte Oir, que va recórrer la desestimació d’una munió de diligències que volia practicar com acusació popular.
De fet, els magistrats de l’Audiència desestimen totes les peticions d’Hazte Oir, llevat de la que permetrà furgar en els dispositius mòbils dels tres mossos investigats. Així, obliga a la instructora a què permeti “l’elaboració d’un informe que expliqui les trucades o missatges via sms, Whatsapp o Telegram creuats entre els investigats el dia dels fets o amb els testimonis i amb Puigdemont”.
De fet, els togats també acoten molt el gruix de la diligència tenint present el que demanava Hazte Oir que volia comprovar els mòbils dels “testimonis”. L’Audiència detalla que no seria procedent intervenir els mòbils dels testimonis, sempre que no es concreti més la seva identitat. En tot cas, els magistrats creuen que esbrinar el contingut d’aquests missatges “sens dubte pot ser rellevant per a la investigació dels fets”.
Cap més diligència
Hazte Oir va presentar un recurs d’apel·lació on també reclamava veure i incorporar a la causa les imatges senceres de la gravació dels drons dels Mossos d’Esquadra que van vigilar la zona. Una petició que tant la instructora com l’Audiència han rebutjat. També neguen la identificació de més testimonis o dels agents d’Afers Interns que van fer les primeres perquisicions. La resolució de la instructora ja advertia a Hazte Oir que no podia demanar una “investigació prospectiva” com feien sospitar les diligències demanades. Ara l’Audiència dona la raó a la jutgessa, llevat en l’informe dels missatges pel mòbil que creuen que pot ser “rellevant” per a la investigació”.