El president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, ha demanat a la sala segona del Tribunal Suprem que li lliuri el “material requisat pels Mossos d’Esquadra durant el Referèndum d’Autodeterminació de l’1-O per a la seva custòdia, conservació i preservació en el marc de l’Oficina del President”. D’aquesta manera, sol·licita l’ordre de destrucció del material confiscat durant el Primer d’Octubre i que va servir de prova de convicció per la condemna per sedició dels líders civils i institucionals del referèndum.
D’aquesta manera, Puigdemont, que es defineix com màxim “representant institucional de la fita” per justificar el seu dret per reclamar tot aquest material i ser-ne el dipositari oficial, en el marc de la seva oficina com expresident. D’aquesta manera, també reclama que se suspengui cautelarment la destrucció del material que havia requerit la Direcció General de la Policia de la Generalitat.
“Significació institucional”
En el seu escrit, l’oficina de l’expresident addueix que els objectes, requisats durant el Primer d’Octubre del 2017 pels Mossos d’Esquadra i repartits en diverses dependències policials, “estan directament vinculats a un esdeveniment d’extraordinària significació institucional, política i històrica, i que formen part de manera indissociable a la memòria democràtica i al llegat històric de Catalunya”. En aquest sentit, adverteix que la seva “destrucció suposaria una pèrdua irreparable d’objectes que mereixen ser preservats amb el degut respecte al seu valor testimonial, històric i patrimonial”.
La petició de Puigdemont s’emmarca en la decisió del Suprem en resposta a la petició dels Mossos per tal de “destruir-ho tot excepte una o dues mostres cada objecte intervingut”. La providència, que va difondre El Periódico, instava a la policia a recollir el material que hi ha als magatzems de les regions policials i que els enviïn al dipòsit central de la policia catalana, al Complex Egara. Un lletrat de l’administració de justícia aixecarà acta de la destrucció en el complex i tot allò que no es destrueixi s’enviarà al Suprem.