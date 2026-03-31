El presidente en el exilio y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha explotado en la red social X contra el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, por unas declaraciones que hizo ayer en una entrevista en el programa Mésnit de TV3. A preguntas de la presentadora, Marina Romero, Vila negó la «ofensiva» contra el catalán y también manifestó que «la percepción mayoritaria en Cataluña es que el catalán es la lengua propia de Cataluña». Esto, para Puigdemont, muestra el «complejo» del consejero, y, además, cree que la postura del titular de Política Lingüística «es incompatible con ser el máximo responsable de la política lingüística en una situación de emergencia».

En un primer tuit, Puigdemont ha lamentado que «hay un lingüicidio frente a sus ojos, pero el consejero sigue calentando la silla sin darse cuenta». «Quizás por eso lo nombraron. Y quizás por eso invistieron al Govern Illa», ha añadido el presidente en el exilio, que ha citado el título (y estribillo) de la canción humorística Tout va très bien, Madame la Marquise, de Paul Misraki popularizada por el cantante Ray Ventura. Horas después ha replicado directamente a un tuit del perfil oficial del Departamento de Política Lingüística que compartía unas declaraciones de Vila. El líder de Junts ha negado el enunciado del tuit porque Vila, en efecto, no dijo durante la entrevista que «el catalán es la lengua propia de Cataluña, las instituciones deben jugar a favor de fortalecer la lengua propia de la nación».

Hay un lingüicidio frente a sus ojos, pero el consejero sigue calentando la silla sin darse cuenta. Quizás por eso lo nombraron. Y quizás por eso invistieron al Govern Illa.



«(…) Mais, à part ça, madame la Marquise

Tout va très bien, tout va très bien» https://t.co/PGeidX3rpg — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) March 31, 2026

En este sentido, el presidente en el exilio ha recordado que el consejero dijo que «la percepción mayoritaria en Cataluña es que el catalán es la lengua propia de Cataluña», y ha remarcado que estas manifestaciones ignoran el artículo 6 del Estatuto. «No es una cuestión de ‘percepciones’ sino de derecho, de ley», ha expuesto, y ha añadido que «la fuerza legal de la condición de ‘lengua propia’ tiene mucho más recorrido y orientaría mejor las políticas de su departamento que si lo consideras simplemente una ‘percepción’ en la que la mayoría está de acuerdo».

Perdón, pero en este vídeo no dice eso. Dice que «la percepción mayoritaria en Cataluña es que el catalán es la lengua propia de Cataluña», ignorando de hecho lo que dice el artículo 6 del Estatuto. No es una cuestión de «percepciones» sino de derecho, de ley. Y esta actitud revela un… https://t.co/2F58d7jKO2 pic.twitter.com/hUMV5mCWmF — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) March 31, 2026

Más críticas de independentistas al consejero por la entrevista en TV3

Puigdemont no ha sido el único que ha cargado contra el titular de Política Lingüística, que ha recibido críticas de otros dirigentes de Junts per Catalunya, la CUP o del sector cultural por negar la «ofensiva» contra el catalán. La diputada de Junts Anna Navarro ha expuesto que «de las primeras cosas que aprendimos los estudiantes de filología es que las lenguas no mueren solas: las mata la inacción y la cobardía». «El catalán retrocede en su propio país por una cadena de ofensivas de mil estrategias españolas que ya son sistémicas», ha subrayado, y ha dejado claro que esto «es una estrategia para acabar con el catalán». «¡Este hombre ha perdido el juicio!», ha valorado el diputado Agustí Colomines, mientras que Jordi Fàbrega ha replicado que es «una ofensiva contra la lengua, contra la cultura, y contra Cataluña» y ha dicho que comenzó en 1714 «con la voluntad de destruirnos como pueblo». «Decir lo contrario, es ser cómplice», ha sentenciado.

El coportavoz y secretario general de la CUP, Non Casadevall, también ha cargado contra las palabras del consejero y ha manifestado que la negación del conflicto «no es por miopía, sino que es fruto de un plan». «El gobierno de Salvador Illa, continúa con el 155, con más “amabilidad” pero el mismo propósito», ha sentenciado. «Este es el gobierno de todos, o el gobierno de quién?», ha preguntado. «Qué triste papel, el del gobierno de todos», ha señalado el escritor Carles Rebassa, ganador del Premio Sant Jordi, que en una entrevista reciente con El Món consideró que el Pacte Nacional per la Llengua era «desperdiciar un cartucho y crear, como siempre, este estado de inacción, desilusión, pesimismo, que es lo que nos gobierna ahora en este espacio que hace diez años estaba alzado y con esperanza».