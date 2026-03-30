La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha blindado el español como lengua vehicular –aunque sea parcialmente, junto con el catalán– en las escuelas de Cataluña. Es el resultado de la resolución que ordena la aplicación cautelar de la sentencia que anulaba preceptos clave del decreto del 14 de mayo de 2024 que, paradójicamente, debía proteger el catalán como lengua vehicular en las aulas. La decisión de los magistrados es, en resumen, una herramienta para asegurar el cumplimiento de la sentencia, que consiste en no aplicar los artículos anulados mientras está pendiente el recurso interpuesto por la Generalitat ante el Tribunal Supremo. Una manera de garantizar que la Generalitat no intenta entrar por la puerta trasera o que ningún director de centro actúe como si el decreto estuviera intacto. Desde hoy, si un equipo docente actúa por su cuenta, podrá ser denunciado por la vía penal por desobediencia.

La interlocutoria, difundida este lunes, permitiría abrir de manera inmediata la vía penal de la desobediencia para denunciar a cualquier cargo del departamento de Educación o cualquier miembro de un equipo directivo de un centro que hiciera caso omiso de la sentencia del TSJC que daba al español categoría de lengua vehicular. La resolución llega a petición de la Asamblea para una escuela Bilingüe en Cataluña (AEB), que había presentado un recurso pidiendo diversas medidas cautelares. Algunas han sido denegadas, como ordenar a la Generalitat hacer una «instrucción general». Pero el TSJC sí que deja claro que la Generalitat no puede aplicar los artículos anulados, y remarca la importancia de la protección de los «derechos fundamentales» como advertencia.

Ante esta resolución, queda poco margen. De hecho, la única vía sería un recurso de reposición que se tendría que fundamentar en alguna infracción de ley de la AEB. Es un recurso que en ningún caso tendría efectos suspensivos sobre la resolución. Además, hay que tener presente que se dirigiría al mismo tribunal que ha dictado la interlocutoria, que podría resolver el recurso con una inadmisión, sin ni argumentar la respuesta, y a través de una providencia que ya no se podría recurrir. Por tanto, la decisión de aplicar cautelarmente la resolución tiene todas las papeletas para sostenerse en el tiempo mientras el Tribunal Supremo no se pronuncie.

Una pancarta con el lema ‘Sense català no hi ha escola’ / JAG

Una maniobra procesal

La interlocutoria del TSJC tiene su origen en la sentencia de 8 de septiembre de 2025 que daba la razón a la AEB. La entidad llevó a los tribunales el establecimiento del catalán como lengua «normalmente» vehicular a través de la impugnación del decreto 91/2024, de 2024. Era un texto normativo para desplegar la ley 8/2022 y fue aprobado por el gobierno de Pere Aragonès solo dos días después de las elecciones que acabaron llevando a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. La sentencia anulaba once artículos, entre los cuales destacaban los que regulaban el uso de las lenguas en ámbitos docentes, la política lingüística del modelo de acogida o el seguimiento y el contenido del proyecto lingüístico. Aunque se dejaban vivos otros artículos, como la obligatoriedad del C2 para los nuevos profesores o la posibilidad de sancionar a los docentes que no cumplan el proyecto lingüístico de centro.

La sentencia se dictó mientras estaba vigente una suspensión cautelar de todo el decreto. Entonces, la Plataforma per la Llengua, una de las cuatro entidades contrarias a la AEB en este pleito, pidió levantar la suspensión cautelar sobre los artículos que el TSJC no había anulado. Los magistrados estimaron esta petición y el 20 de noviembre de 2025 dictaron levantar la suspensión de la aplicación de los artículos supervivientes. Y fue precisamente en esta resolución que la AEB vio una oportunidad de oro a su favor: encontró la manera de activar una válvula de seguridad que les permita aplicar la sentencia en casos concretos.

De hecho, la AEB hizo como en el judo y aprovechó un movimiento del contrario para hacer una llave. Si las partes contrarias habían conseguido vía libre para los artículos vivos, ellos interpusieron un escrito pidiendo la ejecución de la sentencia, es decir la prohibición expresa de aplicar los artículos anulados. La entidad españolista entendía que el hecho de levantar las medidas cautelares contra los artículos que continuaban vigentes permitía pedir la ejecución provisional del resto, los once que sí había anulado el TSJC. Por eso, la entidad reclamó la ejecución provisional mientras el Supremo dirime sobre los recursos presentados a la sentencia. Eso es lo que se les ha concedido y, a partir de hoy, la AEB tiene un arma más eficaz para evitar tentaciones de aplicar los artículos anulados aunque el Supremo no haya dicho la última palabra.

El Palacio de Justicia sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) / Jordi Borràs

Una sentencia declarativa

La maniobra de la AEB se basa en el hecho de que la sentencia era declarativa. Es decir, que anulaba la vigencia de once artículos pero «no incluía ninguna situación jurídica individualizada». Por eso, se ejecuta de ‘no haciendo’. Esto significa que la Generalitat simplemente debe abstenerse de aplicar los artículos revocados, no es necesario que modifique el decreto ni que dé ninguna orden general, tal como pedía la AEB. Esta petición concreta le ha sido denegada, pero la entidad españolista tenía otra carta: se aferraba a una interpretación de la ejecución provisional de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Supremo, la que decidirá sobre el recurso. Lo dejaba establecido en dos escritos, uno del 3 de julio de 2018 y otro del 28 de enero de 2026. Ambas resoluciones determinan que «el carácter declarativo de una actuación no es obstáculo para la ejecución de la sentencia». Y añaden que, si bien una sentencia no tiene efectos erga omnes –aplicables a todos, de manera general– hasta que es firme, sí que se puede ejecutar cuando hay una situación concreta que obligue a «no aplicar los preceptos anulados», lo que se considera que vulneraría los derechos fundamentales de los recurrentes. Sin perjuicio de que, si el Supremo revoca la anulación de los artículos revocados, se levantaría la ejecución cautelar de la sentencia. Por otro lado, la AEB alegaba que la ejecución provisional de la sentencia -no aplicar los 11 artículos- no tiene carácter «irreversible» y «no genera perjuicios individualizados». En definitiva, el tribunal admite la tesis de la AEB y concluye que aplicar esta sentencia tiene como «finalidad tutelar los derechos fundamentales» de las personas afectadas.

Efecto disuasorio: que a ningún director de escuela se le ocurra aplicar el decreto

Con esta interlocutoria de ejecución provisional, la Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña obtiene munición para poner en marcha lo que se conoce como chilling effect, es decir, un efecto disuasorio. La resolución deja muy claro que se han declarado nulos artículos que «vulneraban derechos fundamentales» y que la ejecución evita que «una administración pública pueda llevar a cabo actuaciones contrarias a estos derechos». Por tanto, la AEB tiene ahora una vía para abrir causas penales por desobediencia contra cargos del departamento de Educación o miembros de los equipos directivos de los centros que intenten aplicar los artículos anulados, como establecer el catalán como lengua «normalmente vehicular» y dejar a criterio del centro el uso del español.

La AEB ha «advertido», tras comunicar la interlocutoria, que «no se puede sancionar ni a profesores ni a alumnos por utilizar el español en el ámbito educativo». «Cualquier intento no tendría base legal, porque se basaría en normas que han sido anuladas por el TSJC», añaden en un comunicado evidenciando que llevarían el caso a la justicia. Si la AEB considera que en un caso concreto en una escuela o una instrucción interna incumple la sentencia ahora ejecutada, puede deducir un testimonio de particulares y abrir una vía penal de desobediencia, sin que sirva de excusa que la sentencia aún no es firme.

En todo caso, el Departamento de Educación reconoce que no estaba aplicando estos once artículos. Un hecho que Plataforma per la Llengua admite porque, a través de un comunicado, exige el cumplimiento por parte del Gobierno de los artículos no anulados, que considera que tampoco se aplican. Por otro lado, la Asociación de Abogados de Osona, parte en el pleito, se fía del recurso de reposición y del criterio del Tribunal Supremo. Y la ANC, también parte en el procedimiento, llama precisamente a «no acatar la sentencia». Pero con la ejecución en el bolsillo, la AEB tiene un escudo ofensivo que puede ser bastante desalentador para aplicar el decreto individualmente en cualquier centro. Un arma más para neutralizar las pretensiones de entidades como La Intersindical, que ha anunciado una movilización para hacer «inaplicable» la ejecución de la sentencia.