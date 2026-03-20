Las medidas anticrisis para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio han sido precedidas por un choque entre los dos socios del gobierno español: PSOE y Sumar. Los de Yolanda Díaz han amenazado con no asistir al Consejo de Ministros si no se incorporaban al escudo social sus propuestas en materia de vivienda, aspecto que la propuesta socialista no contemplaba.

Este hecho ha provocado que el Consejo de Ministros haya comenzado con dos horas de retraso y, finalmente, se han hecho dos decretos diferentes, los cuales deberán ser votados independientemente el uno del otro en unos días en el Congreso de los Diputados.

El primer decreto incluye las rebajas fiscales a los carburantes y medidas destinadas a los sectores que reciben el impacto directo del conflicto en Oriente Medio, como el transporte, la agricultura y la pesca. En principio, este decreto se votará el jueves de la próxima semana. La medida estrella es una reducción “drástica” de la fiscalidad energética, con la rebaja del IVA del 21% al 10% en el IVA de los carburantes, la electricidad y el gas.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en un acto del PP en Barcelona / ACN

Ampliar el escudo social, dice Yolanda Díaz

El segundo decreto incorpora las medidas de vivienda que solicitaba la formación de Yolanda Díaz, con la prórroga de los contratos de alquiler como punto principal. En una publicación en redes sociales, Díaz ha dicho que han logrado “ampliar el escudo social” controlando los márgenes empresariales, prorrogando los alquileres y ampliando la protección a trabajadores y trabajadoras.

La solución de los dos decretos ha permitido salvar el Consejo de Ministros y que los dos textos se sometan por separado al Congreso, donde podrían obtener resultados diferentes. Previsiblemente, las rebajas fiscales recibirán el apoyo de socios como Junts, PNV y ERC. Pero Junts ya ha dicho que no tiene intención de apoyar las medidas en vivienda, sea en el formato que sea.

El PP habla de «Guerra Civil» entre PSOE y Sumar

El PP ha aprovechado la tensión del ejecutivo para pedir que Pedro Sánchez convoque elecciones inmediatamente, ya que el ejecutivo «se descompone». El secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha calificado de «guerra civil» la relación entre PSOE y Sumar. «El esperpento no puede ser mayor».

Los populares ya han adelantado que votarán en contra del decreto promovido por Sumar y que incluye las medidas de vivienda, mientras que el decreto que hace referencia a las rebajas fiscales lo estudiarán a fondo cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de decidir su posicionamiento.