El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha sortit a l’atac al Congrés dels Diputats per defensar la seva postura del ‘no a la guerra’ davant del conflicte a l’Orient Mitjà i la postura del govern espanyol sobre el suport al president dels Estats Units, Donald Trump, i el d’Israel, Benjamin Netanyahu, sobre l’ofensiva contra l’Iran.
Sánchez ha aprofitat la seva intervenció a la cambra espanyola per passar a l’atac contra la dreta i la ultradreta espanyoles assegurant que l’impacte de la guerra i el conflicte en si són un “desastre absolut” amb conseqüències “molt més profundes” que la guerra de l’Iraq i ha carregat contra PP i Vox acusant-los de donar “suport” al conflicte armat a l’Orient Mitjà i contribuir-hi amb el seu “silenci”. “Els ciutadans han de tenir clara una cosa: que callar davant una guerra injusta i il·legal no és prudència ni lleialtat, sinó un acte de covardia i complicitat”, ha etzibat contra la bancada de les dretes que s’han esverat i la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha hagut de cridar a l’ordre els diputats.
La guerra de l’Iraq el 2003 i Aznar, el fil argumental de Sánchez
Sáncehz, que demà haurà de sotmetre a votació al Congrés el decret de mesures anticrisi, ha tret del calaix de l’oblit la guerra de l’Iraq del 2003 i l’expresident espanyol José María Aznar (PP) i ha volgut recordar les manifestacions multitudinàries del 2003 amb el ‘no a la guerra’ de l’Iraq. Segons Sánchez, el president espanyol d’aleshores, José María Aznar, va “arrossegar” l’Estat espanyol a la guerra de l’Iraq per motius d'”ego”, ja que “es volia sentir important i que el president dels Estats Units el convidés a un puro i posar els peus sobre la taula”.
El president espanyol ha continuat allargant el fil de la guerra de l’Iraq per defensar la seva postura davant la guerra a l’Iran i ha destacat que la intervenció espanyola al país va causar l’arribada dels atemptats terroristes com els de Barcelona i Cambrils. “Això va ser el que va passar, i malgrat tot, Feijóo es va atrevir a insinuar que si ara es produeix una nova onada d’atemptats a Europa serà per la regularització massiva: quin cinisme i quina manca de respecte a les víctimes”, ha etzibat Sánchez que ha mantingut l’atac contra el PP criticant que Aznar assegura que “no es penedeix de res i que mai ho farà”, al contrari que l’expresident nord-americà George Bush i el seu homòleg britànic Tony Blair, els quals sí que “han demanat perdó per aquell error”.