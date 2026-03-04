Sánchez recupera l’eslògan de ‘No a la guerra’ per respondre Trump

La negativa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de permetre que els Estats Units utilizi les bases de Morón i Rota per atacar l’Iran ha fet que des dels Estats Units hagin plantejat tallar totes les relacions comercials amb l’Estat espanyol. L’estira-i-arronsa de Trump i Sánchez -que ve de lluny amb la despesa militar del 5%- ha sumat un nou capítol després de l’atac americà a l’Iran, un atac al qual Sánchez ha respòs recuperant l’eslogan de Zapatero i el PSOE durant la guerra a Iraq. “No a la guerra“, ha etzibat el president del govern espanyol. “No a la fallida del Dret Internacional. No a assumir que el món només pot resoldre els seus problemes amb bombes. En quatre paraules: no a la guerra”, ha destacat el president espanyol.
En una declaració institucional feta des de La Moncloa, el president espanyol ha utilitzat una munió de referències cap a l’any 2003 i l’aliança entre els Estats Units, el Regne Unit i l’Estat espanyol per a la guerra de l’Iraq. De fet, Sánchez ha carregat amb força contra el govern d’Aznar i l’anomenat Trio de les Açores. “Va augmentar el terrorisme gihadista i van apujar els preus. Aquest va ser el regal del trio de les Açores: un món més insegur i una vida pitjor”, ha etzibat el cap de l’executiu espanyol que ha recordat que “el món i Europa ja han estat aquí abans”.
Una aposta pel dret internacional
Sánchez ha justificat la postura del govern espanyol emparant-se en el dret internacional. El president espanyol ha assegurat que els conflictes no es resolen “amb bombes”. El cap de l’executiu ha recordat que la postura espanyola no implica una acceptació de les pràctiques a l’Iran ni legitimació del règim iranià, i ha assegurat que l’any 2003 la majoria de la societat espanyola “sempre va repudiar la dictadura de Sadam a l’Iraq” i argumenta que això no va impedir que es protestés contra la guerra. “No justifico la guerra”, assegura un Sánchez que destaca que l’executiu espanyol repudia el règim iranià que “reprimeix i mata vilment els seus ciutadans” però alhora rebutja la guerra a l’Iran. “Ens acusaran de ser ingenus, però ingenu és pensar que s’arregla amb les guerres”, ha etzibat un Sánchez que ha destacat que la posició del govern espanyol és “coherent”.
El president del govern espanyol ha apel·lat a tornar al camí de la diplomàcia i “no repetir els errors del passat”. Sánchez s’ha mostrat escèptic sobre la intervenció militar a l’Iran i assenyala que “no en sortirà un ordre internacional més just”, sinó “més incertesa econòmica i augments del preu del petroli i del gas”, motiu pel qual ha assegurat que l’executiu espanyol està “en contra d’aquest desastre”.
Dard contra Trump
Sánchez també ha aprofitat la seva intervenció per llançar un dard contra el president dels Estats Units, Donald Trump, amb qui manté un estira-i-arronsa des de la tornada del líder populista a la Casa Blanca. “Entenem que els governs estem per millorar la vida de la gent i aportar solucions als problemes, no per empitjorar la vida de la gent, i és inacceptable que dirigents que són incapaços de complir aquesta missió utilitzin el fum de la guerra per ocultar el seu fracàs i omplir, de pas, les butxaques d’uns pocs, els de sempre, que guanyen quan el món deixa de construir hospitals per construir míssils”, ha etzibat Sánchez en clara referència cap a la política exterior agressiva de Trump.
De fet, el president espanyol ha assegurat que el govern ja s’ha posat en marxa per “si fos necessari”, mitigar l’impacte econòmic de la guerra sobre les llars i les empreses espanyoles, i ha destacat que “en aquests moments Espanya disposa dels recursos necessaris per afrontar aquesta crisi”.