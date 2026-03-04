Les tensions entre Europa i els Estats Units tornen a estar a flor de pell davant d’un nou estira-i-arronsa entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president dels Estats Units, Donald Trump. L’amenaça de tancar el comerç amb l’estat espanyol ha fet que Brussel·les hagi tancat files amb Sánchez i hagin estirat les orelles al president nord-americà, ja que el portaveu comunitari Olof Gill ha assenyalat que Brussel·les està “disposada a actuar” davant les amenaces de Trump i ha assegurat que la Comissió Europea “sempre vetllarà per la plena protecció dels interessos de la Unió Europea”.
En declaracions recollides per l’ACN Grill ha destacat que “el comerç entre la Unió Europea i els Estats Units està profundament integrat i és mútuament beneficiós” i ha assegurat que mantenir la relació comercial entre dos dels grans eixos comercials del món “és més important que mai i clarament en interès d’ambdues parts”.
Des de l’executiu comunitari asseguren que se solidaritzen “plenament amb tots els estats membres i tots els seus ciutadans” i aposten per “unes relacions comercials transatlàntiques estables, previsibles i mútuament beneficioses en benefici de tothom”. Grill ha apel·lat a la responsabilitat del govern americà i espera que l’executiu de Trump compleixi “plenament els compromisos”.
Sánchez respon a Trump recuperant l’eslògan del ‘No a la guerra’
Després de l’estira-i-arronsa entre Sánchez i Trump el president espanyol ha tret de l’oblit l’eslògan utilitzat per Zapatero i el PSOE durant la guerra a l’Iraq. “No a la fallida del Dret Internacional. No a assumir que el món només pot resoldre els seus problemes amb bombes. En quatre paraules: no a la guerra” ha etzibat un Sánchez que ha respost així a les amenaces de Trump de trencar amb el comerç espanyol per la negativa del president espanyol perquè els Estats Units utilitzi les bases de Morón i Rota per atacar l’Iran.
De fet, la guerra de l’Iraq ha estat la gran protagonista de la posada en escena de Sánchez. El president espanyol ha carregat contra l’aliança del Trio de les Açores i la intervenció americana, anglesa i espanyola a l’Orient Mitjà. “Va augmentar el terrorisme gihadista i van apujar els preus. Aquest va ser el regal del trio de les Açores: un món més insegur i una vida pitjor”, ha destacat.