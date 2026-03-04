Nou episodi de batussa dialèctica entre la Casa Blanca i la Moncloa

La batalla política entre Pedro Sánchez i Donald Trump viu un nou capítol. Menys d’una hora ha trigat el govern espanyol a desmentir la portaveu de la Casa Blanca, que ha assegurat que el govern espanyol ha acceptat finalment “cooperar” amb l’exèrcit nord-americà. Sánchez s’ha negat a cedir les bases militars espanyoles als EUA perquè puguin atacar l’Iran amb un contundent ‘No a la guerra’ que recorda a les protestes contra la invasió de l’Iraq. La posició de la Moncloa “no ha canviat ni una coma”, ha assegurat el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares. “Ho desmenteixo rotundament”, ha etzibat en una entrevista a la Cadena SER.
Poc abans, Karoline Leavitt, portaveu de la Casa Blanca, ha apuntat que l’exèrcit espanyol s’està “coordinant” amb el nord-americà per abordar l’aterratge del cos militar americà a l’Estat. La republicana també ha afirmat, fent extensiu un missatge de Trump, que “tots els aliats” han de cooperar en la missió al Pròxim Orient perquè l’Iran “no només amenaça els EUA”. En tot cas, Alabres insisteix que la idea del govern espanyol “sobre la guerra i els bombardejos a l’Iran no ha canviat ni una coma”.
Sánchez es nega a ser “còmplice”
Sánchez es nega a cedir les bases militars per no ser “còmplices” d’unes operacions “males per al món” simplement per “por a les represàlies” del magnat americà. El socialista ha restat així importància a les amenaces de Trump de bloquejar el comerç amb l’Estat espanyol, un aspecte que també provocaria de retruc una nova guerra comercial amb Europa. El president de França, Emmanuel Macron, i la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, han fet costat Sánchez, en aquesta batalla. Foment del Treball, en nom dels empresaris catalans, i algun sindicat han avisat, en canvi, de les conseqüències negatives que tindria una decisió com aquesta per a l’economia catalana.