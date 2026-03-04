Els Estats Units són “un soci comercial de primer ordre per Catalunya“, amb profunds “llaços històrics d’intercanvis”, ha recordat el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, després la picabaralla entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el seu homòleg nord-americà, Donald Trump. L’inquilí de la Casa Blanca ha amenaçat de bloquejar les relacions comercials amb l’Estat, després que Sánchez s’hagi negat a cedir les seves bases militars per atacar l’Iran, i el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, ha acusat Espanya de “posar en risc les vides dels estatunidencs”. Foment ha expressat la seva “profunda preocupació” per aquests esdeveniments.
“S’ha d’actuar amb prudència, tot esperant que la situació no vagi a més i no es concreti aquest bloqueig anunciat”, ha dit Sánchez Llibre, que ha demanat tranquil·litat als empresaris malgrat admetre que són moments “d’incertesa” per a les empreses. Catalunya concentra una quarta part (25,2%) del conjunt d’exportacions de l’Estat als EUA; intercanvis per valor de 4.205 milions d’euros, segons dades d’Acció Exterior recollides per l’ACN. El 17,5% de les importacions de l’estat nord-americà també arriben a Catalunya. En conjunt, el volum de negoci entre Catalunya i el país de Donald Trump va ascendir l’any passat a 9.239,8 milions d’euros, un 8,5% menys que l’any 2024. En aquest sentit, els sectors farmacèutics, de maquinària i cosmètica serien els més perjudicats al país per una escalada de la guerra comercial.
La de Sánchez Llibre no és l’única veu del món empresarial o laboral que ha expressat preocupació al respecte. El sindicat CCOO ha demanat blindar els productes bàsics davant l’increment del conflicte. “No ho han de pagar els treballadors”, ha dit la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López. La portaveu sindical tem que l’escalada de la violència al Pròxim Orient repeteixi crisis econòmiques passades a Europa.
“Estratègia del ‘shock’”
Els experts en comerç internacional no veuen, en canvi, un perill comercial alt, malgrat les amenaces, i avisen que la repercussió podria notar-se en el turisme o les inversions. Experts consultats per l’Agència Catalana de Notícies demanen analitzar les amenaces des d’un punt de vista polític, però “no prendre-se-les literalment en l’àmbit econòmic”. Així s’expressa Carles Méndez, docent de la UOC. “Trump fa servir l’estratègia de negociació del ‘shock’”, ha recordat. La pràctica és similar a la que va motivar un acord aranzelari amb Brussel·les: una “amenaça molt dura” a l’inici que obra una negociació i acaba per “tirar-se enrere o fer-ho d’una manera més suau”, detalla Méndez.
Una segona veu consultada per l’agència catalana, el professor de Direcció Estratègica d’IESE Mike Rosenberg, també demana no prendre el magnat americà “literalment”, malgrat matisar que sí que cal analitzar les seves declaracions “seriosament”. “Al final Trump sempre fa marxa enrere en les seves amenaces”, recorda.
Un conflicte amb l’Estat derivaria alhora amb un conflicte comercial amb tot el continent, expliquen aquestes veus. Aquest fet explicaria que Emmanuel Macron o la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, hagin fet costat al president espanyol en les darreres hores.