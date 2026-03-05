L’MWC retrocedeix fins als 105.000 visitants en el 20è aniversari a Barcelona

No hi ha hagut rècord. L’MWC, el principal congrés tecnològic del planeta, ha reunit en l’edició 2025 prop de 105.000 visitants, uns 4.000 menys que el 2025, quan s’havia marcat el màxim històric. Es tracta d’un retrocés interanual pròxim al 4% respecte dels més de 109.000 congressistes agrupats l’edició passada. La congregació d’enguany, la darrera abans de l’entrebanc que suposaran les obres del Hall 0 de Fira de Barcelona, ha estat clausurada per la pluja torrencial, que ha mantingut els assistents tancats als pavellons durant bona part de l’últim matí d’activitat. Malgrat el retrocés, l’organització celebra les xifres, que consideren elevades tenint en compte el context geopolític, marcat per la guerra a l’Iran. “Malgrat les interrupcions que s’han produït en els viatges a escala mundial, el congrés ha rebut prop de 105.000 persones de tot el món”, defensen des de la GSMA, la patronal de la indústria mòbil encarregada de posar en marxa l’esdeveniment.
D’aquesta manera, el certamen se sobreposa a la guerra a l’Orient Mitjà, com ja ho va haver de fer el 2022, la primera edició completa després de la pandèmia, amb la invasió russa d’Ucraïna encara recent. Llavors, el Mobile també va superar els 100.000 visitants; de nou per sota de la darrera edició en normalitat plena, la del 2019, just abans de la pandèmia, quan es van fregar els 110.000 espectadors. Més enllà de l’afluència de congressistes, la setmana ha atret 2.900 expositors, i uns 1.700 ponents en les múltiples xerrades i taules rodones que s’hi han celebrat, més d’un terç dels quals han estat dones. Els esdeveniments paral·lels a l’MWC, per la seva banda, també celebren les xifres assolides: el Talent Arena, que ha posat en marxa enguany la seva segona edició a Fira Montjuïc, ha mobilitzat més de 25.000 persones, molts d’ells estudiants, però també directius d’empreses tecnològiques a la cerca de nou talent. I el 4YFN, el saló de les empreses emergents, ha ofert contacte amb més d’un miler d’start-ups al pavelló 8 de Gran Via; ha acollit intervencions de 300 ponents i ha donat accés a noves iniciatives a fons col·lectius amb un capital total de més de 70.000 milions de dòlars.
Impacte local
Sobre aquestes xifres, l’organització ha posat al focus la capacitat de Barcelona per continuar sent atractiva per a les principals empreses tecnològiques del planeta malgrat la inestabilitat global. Segons John Hoffamn, CEO de la GSMA, la capital catalana “té la infraestructura, l’ecosistema i el compromís de créixer amb el Mobile”. Un potencial que es retroalimenta, assegura el directiu, amb “l’impacte local” que està generant la patronal en col·laboració amb la fundació Mobile World Capital Barcelona. Per la seva banda, el director general de l’entitat, Vivek Badrinath, ha lloat la salut de la “indústria de la connectivitat global”, que “mai ha tingut un propòsit més clar”. El congrés, ha raonat, ha aconseguit “unir les ments més brillants del món per enfrontar problemes realment difícils”, des de l’aplicació de la IA fins al potencial de les xarxes mòbils. “Marxo d’aquesta setmana inspirat i convençut del rol del nostre sector en la creació d’un món més segur i millor connectat”, ha conclòs.
23 milions a empreses catalanes
Sí que han batut el seu propi rècord les empreses catalanes presents al Mobile. Les 106 firmes del Principat, que hi han participat mobilitzades pel Govern, preveuen generar una xifra de negoci o d’inversió de més de 23 milions d’euros en els pròxims mesos gràcies als contactes assolits durant el congrés. Es tracta d’una alça interanual del 2%, respecte dels poc més de 22 milions que es van anunciar en l’edició 2025. Així ho han confirmat des de l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat, Acció; que també ha confirmat que prop d’un terç de les companyies del país han tancat ja alguna mena d’acord durant les quatre jornades a Fira de Barcelona. En total, el teixit català ha mantingut 2.500 reunions i visites amb potencials inversors, clients i proveïdors.