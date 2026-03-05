MWC retrocede hasta los 105.000 visitantes en el 20º aniversario en Barcelona

No ha habido récord. El MWC, el principal congreso tecnológico del planeta, ha reunido en la edición 2025 a cerca de 105.000 visitantes, unos 4.000 menos que en 2025, cuando se alcanzó el máximo histórico. Se trata de un retroceso interanual cercano al 4% respecto de los más de 109.000 congresistas reunidos en la edición pasada. La congregación de este año, la última antes del obstáculo que supondrán las obras del Hall 0 de Fira de Barcelona, ha sido clausurada por la lluvia torrencial, que ha mantenido a los asistentes encerrados en los pabellones durante buena parte de la última mañana de actividad. A pesar del retroceso, la organización celebra las cifras, que consideran elevadas teniendo en cuenta el contexto geopolítico, marcado por la guerra en Irán. «A pesar de las interrupciones que se han producido en los viajes a escala mundial, el congreso ha recibido cerca de 105.000 personas de todo el mundo», defienden desde la GSMA, la patronal de la industria móvil encargada de poner en marcha el evento.

De esta manera, el certamen se sobrepone a la guerra en Oriente Medio, como ya tuvo que hacer en 2022, la primera edición completa después de la pandemia, con la invasión rusa de Ucrania aún reciente. Entonces, el Mobile también superó los 100.000 visitantes; de nuevo por debajo de la última edición en normalidad plena, la de 2019, justo antes de la pandemia, cuando se rozaron los 110.000 espectadores. Más allá de la afluencia de congresistas, la semana ha atraído a 2.900 expositores y unos 1.700 ponentes en las múltiples charlas y mesas redondas que se han celebrado, más de un tercio de los cuales han sido mujeres. Los eventos paralelos al MWC, por su parte, también celebran las cifras alcanzadas: el Talent Arena, que ha puesto en marcha este año su segunda edición en Fira Montjuïc, ha movilizado a más de 25.000 personas, muchos de ellos estudiantes, pero también directivos de empresas tecnológicas en busca de nuevo talento. Y el 4YFN, el salón de las empresas emergentes, ha ofrecido contacto con más de un millar de start-ups en el pabellón 8 de Gran Via; ha acogido intervenciones de 300 ponentes y ha dado acceso a nuevas iniciativas a fondos colectivos con un capital total de más de 70.000 millones de dólares.

La GSMA espera volver a superarse en visitantes en la edición 2025 del MWC / ACN

Impacto local

Sobre estas cifras, la organización ha puesto el foco en la capacidad de Barcelona para continuar siendo atractiva para las principales empresas tecnológicas del planeta a pesar de la inestabilidad global. Según John Hoffamn, CEO de la GSMA, la capital catalana «tiene la infraestructura, el ecosistema y el compromiso de crecer con el Mobile». Un potencial que se retroalimenta, asegura el directivo, con «el impacto local» que está generando la patronal en colaboración con la fundación Mobile World Capital Barcelona. Por su parte, el director general de la entidad, Vivek Badrinath, ha alabado la salud de la «industria de la conectividad global», que «nunca ha tenido un propósito más claro». El congreso, ha razonado, ha conseguido «unir las mentes más brillantes del mundo para enfrentar problemas realmente difíciles», desde la aplicación de la IA hasta el potencial de las redes móviles. «Me voy de esta semana inspirado y convencido del rol de nuestro sector en la creación de un mundo más seguro y mejor conectado», ha concluido.

23 millones a empresas catalanas

Sí que han batido su propio récord las empresas catalanas presentes en el Mobile. Las 106 firmas del Principado, que han participado movilizadas por el Gobierno, prevén generar una cifra de negocio o de inversión de más de 23 millones de euros en los próximos meses gracias a los contactos logrados durante el congreso. Se trata de un aumento interanual del 2%, respecto de los poco más de 22 millones que se anunciaron en la edición 2025. Así lo han confirmado desde la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat, Acció; que también ha confirmado que cerca de un tercio de las compañías del país han cerrado ya algún tipo de acuerdo durante las cuatro jornadas en Fira de Barcelona. En total, el tejido catalán ha mantenido 2.500 reuniones y visitas con potenciales inversores, clientes y proveedores.