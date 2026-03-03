L’inventor de la web defensa prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys

L’ús de les xarxes socials i la relació de la ciutadania -especialment el jovent- amb els dispositius digitals centra bona part de la conversa entre els experts a l’MWC 2026. Després de l’esperada xerrada de l’actor Aaron Paul, que es va declarar “contrari a la relació de dependència que s’estableix amb els telèfons”; un dels pioners d’internet ha alertat dels perills de les eines que s’hi fonamenten. Tim Berners-Lee, creador de la world wide web, ha alertat aquest dimarts que les plataformes socials es desenvolupen “de forma deliberada” amb patrons addictius, que busquen mantenir presoners els consumidors dels seus ritmes d’informació i entreteniment. “Aquestes parts de la xarxa suposen un problema”, ha raonat Berners-Lee; fins al punt que ha reivindicat la recent mesura del govern australià de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys.
De fet, ha arribat a assegurar que, un cop implementada, la prohibició generaria poc rebuig entre el jovent. En un recent viatge a Austràlia, ha recordat durant la jornada, s’ha trobat una canalla que no troba a faltar l’smartphone. Gràcies a la regulació, ha argumentat, “alguns d’ells han descobert que tenir un món en el qual poden jugar sense mòbils amb els seus amics és bastant reconfortant”.
Addicció “deliberada”
Segons Berners-Lee, els efectes perniciosos dels algorismes de les plataformes de continguts no són una escletxa en el seu funcionament; són exactament el seu objectiu. A parer de l’expert, les estructures darrere de les principals xarxes d’ús diari, com Instagram o especialment TikTok, estan pensades per “generar dependència”. A l’altre extrem de l’espectre tecnològic situa Pinterest, una xarxa que no incentiva els patrons de consum que sí que generen altres entorns. “Les dues són xarxes socials, però una és molt més addictiva que l’altra. Els desenvolupadors trien, quan dissenyen els sistemes, si els fan addictius o no”, ha reflexionat. En aquest sentit, per mantenir les garanties democràtiques de l’entorn social seria imprescindible limitar les capacitats d’aquesta mena d’algorismes. “Anar cap al món que volem implica desactivar els algorismes addictius i reprogramar les xarxes socials per construir noves eines per a la democràcia”, ha etzibat.