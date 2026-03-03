Innovae, realitat virtual catalana per “transformar la formació”

El consens dels empresaris catalans, especialment d’aquells amb activitats més especialitzades –indústria, nous models productius, energies netes…- és que el negoci funciona. Funciona tan bé, de fet, que cal incorporar més treballadors amb coneixements específics dels que produeix el món laboral català. La formació tècnica, en aquest sentit, pren especial rellevància en un model productiu canviant, com és el del Principat, que tendeix cada cop més cap a entorns productius més valuosos, però també més exigents pel que fa a les habilitats dels empleats. És aquest, precisament, l’espai dins el mercat que ocupa Innovae, una de les deganes als fonaments de la indústria 4.0 del país. Amb més de 20 anys d’experiència, el seu managing director, Xavier Riba, la defineix com una palanca per “transformar la manera en què les persones es formen” amb tecnologies com la realitat augmentada, virtual i mixta, per facilitat als estudiants i treballadors en formació l’accés a aquelles activitats que han d’aprendre sense riscos ni despeses addicionals. Amb més de 400 projectes completats en dues dècades d’activitat, l’experiència d’Innovae “avala” el seu model, segons el directiu.
Val a dir que la companyia no va néixer com un projecte de formació. Innovae sempre ha estat interessada al vincle entre tecnologia i indústria; i en un primer moment feien servir la seva plataforma de realitat virtual i augmentada per vehicular projectes de màrqueting. Ara bé, ràpidament “es van adonar que tenia un valor afegit clar en entorns industrials”. “El món de la indústria necessita que els operaris tinguin un acompanyament en la seva formació; i la realitat mixta i augmentada ajuden les empreses a preparar-los en tasques complexes, amb prevenció de riscos”, raona Riba. Així, l’empresa es va trobar que era un assistent perfecte per a una incorporació ràpida i segura al lloc de treball per a nous perfils, sense el garbuix de processos -simuladors de l’entorn de treball, per exemple- que s’havien de tirar endavant abans. Així, l’empresa aporta la plataforma, l’espai per formar; però també pavimenta el camí perquè el client pugui inserir la nova eina en els seus processos. “Per als humans, aquesta tecnologia podia semblar molt llunyana. Se’ls ha d’acompanyar per fer-la servir”, opina l’empresari.
Un cop establerta al món industrial, Riba celebra que la tecnologia va ser “molt extrapolable” al món de l’acadèmia, que també necessitava aquesta mena de solucions per a la formació pràctica. “Les experiències educatives dels alumnes han de ser diferents, més immersives”, sosté el director; especialment en aquells àmbits a on és necessària la pràctica per implementar la tasca que es demanarà. Innovae, vista aquesta nova demanda, activa l’oferta en centres educatius ara farà una dècada, i s’adona que els simuladors educatius permeten ampliar encara més els horitzons respecte de l’escala industrial. “Permet que tota mena de coneixement que es pugui reproduir arribi als estudiants en primera persona i en format immersiu. Pots transportar un alumne dins d’un aerogenerador, o a un vehicle elèctric perquè hi canviï el motor”, enumera Riba. 10 anys després, l’empresa ja ha arribat a més de 400 instituts de diversos països, amb un currículum formatiu estandarditzat que permet ampliar l’abast, facilitar els processos i “fer més interactiva i entenedora la part teòrica” de qualsevol curs per a futurs professionals.
L’evolució de la realitat virtual
Els 20 anys d’experiència en el món de la realitat virtual, augmentada i mixta que ja pot celebrar Innovae els ha permès recórrer el camí del sector des dels seus inicis. Riba recorda l’atractiu de la tecnologia ja a finals de la primera dècada del segle, entre el 2008 i el 2012. “La Realitat Virtual ja feia temps que existia, però en aquell moment va començar a haver-hi solucions”, rememora. Aquella “primera onada” va servir per introduir les eines de la VR a l’imaginari col·lectiu, i per comunicar-ne els beneficis als potencials clients. En els inicis, quan l’empresa encara es dedicava al màrqueting, va aconseguir tirar endavant més d’un centenar de projectes. Riba recorda aquell punt del desenvolupament de l’empresa com un període formatiu: “vam aprendre moltíssim sobre la tecnologia”. Prou per aconseguir fer el salt a la seva nova via de negoci quan “va arribar el boom de la indústria 4.0″; amb l’adveniment de l’automatització de fàbriques, la sensorització, l’internet de les coses, els robots… “Això fa que les empreses estiguin en un viatge continu de modernització”, avisa Riba.
En endavant, aquest “viatge continu” fa difícil de preveure com serà la formació en la indústria en les pròximes dècades. L’experiència dels últims 10 anys, a parer de Riba, és que sempre arriba the next big thing. “Hem vist una munió de tecnologies que apareixen i, de cop, ve una altra i la supera”, assegura. Per al directiu, la intel·ligència artificial “ha arribat per a quedar-se”; però caldrà esperar encara uns anys per veure com es consolida en el sector productiu. A més, els canvis són ara molt més ràpids que en els inicis, en tant que els clients, molt més habituats a solucions sofisticades, adopten les noves propostes amb més celeritat. “A més, les tecnologies cada cop són més fàcils de fer servir, més econòmiques i de més qualitat. Això ens obliga a adaptar els productes a les noves necessitats”, sentencia Riba.
“Fundadors” de l’ecosistema DFactory
En aquest context, els entorns innovadors prenen especial importància per agrupar i connectar les empreses que dominen tecnologies diverses, però incrementalment relacionades. Així, Riba valora el rol de l’ecosistema DFactory del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que considera “clau dins el desenvolupament de les solucions tecnològiques i de com s’acosten a la indústria”. El directiu celebra la capacitat del Consorci d’haver “recreat la Indústria 4.0” dins l’edifici: “igual que el sector és un conjunt de tecnologies que, plegades, milloren l’empresa; el DFactory és un conjunt d’empreses que, plegades, milloren l’aportació tecnològica a la indústria”. També lloa l’avenç dels seus companys de viatge, la resta de negocis que operen des de l’espai. “El gen industrial, l’approach diferent, sumen molt, i el vam veure claríssim des del primer dia”, celebra.