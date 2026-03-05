La batalla política entre Pedro Sánchez i Donald Trump no cessa. El president dels Estats Units ha tornat a carregar aquest dijous contra Espanya i l’ha qualificat de país “perdedor”, però l’actual inquilí de la Casa Blanca no s’ha aturat aquí i ha acusat l’Estat espanyol de ser “molt hostil” cap a l’OTAN. Ho ha dit després d’afegir que és l’únic aliat que s’oposa a destinar el 5% del seu PIB a la despesa en defensa i avisant de represàlies. Les declaracions del president nord-americà es produeix després de l’enviament d’una fragata a Xipre per part d’Espanya i l’endemà d’una batussa entre l’executiu espanyol i la Casa Blanca.
“Tenim molts guanyadors, però Espanya és un perdedor”, ha manifestat el president nord-americà en una entrevista per telèfon amb el diari New York Post, on ha tornat a evidenciar la seva “decepció” amb el Regne Unit, arran de la seva postura inicial d’oposar-se a l’ús de les bases militars per llançar atacs contra l’Iran. “Va ser molt decebedora la seva actuació (…) hauríem de poder comptar amb ells. Em va sorprendre molt, Keir. Em va decebre molt (…) Em porto bé amb ell, però de vegades no fa el que hauria de fer”.
Però les seves crítiques a Espanya no han cessat, i Donald Trump ha assegurat que Espanya és “molt hostil” cap a l’OTAN i ha dit que hagi estat “l’únic país” a situar-se en contra de gastar el 5% del PIB en defensa. “Són molt hostils amb tots (…) No són un jugador d’equip i nosaltres no ho serem amb ells tampoc”, ha advertit en un altre missatge que suggereix represàlies contra el Govern de Pedro Sánchez.
Escala la tensió entre Espanya i els Estats Units
Trump ha fet aquestes declaracions després que l’executiu espanyol ha decidit enviar a Xipre la fragata Cristóbal Colón per sumar-se al portaavions francès ‘Charles de Gaulle’ i els vaixells de l’armada grega en una missió dels països europeus per protegir el país mediterrani de l’Iran, i ha negat que aquest enviament sigui per col·laborar amb l’atac a l’Iran. Aquest enviament es produeix l’endemà d’un estira-i-arronsa entre el govern de Sánchez i la Casa Blanca per la negativa espanyola de permetre que l’exèrcit americà utilitzi les bases de Rota i Morón en l’ofensiva contra l’Iran.
Tot i que Pedro Sánchez es va ahir posicionar públicament en contra de l’atac dels Estats Units i Israel a l’Iran amb un missatge molt clar: “No a la guerra, no recolzarem aquest desastre”, la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, va afirmar hores més tard que l’exèrcit espanyol accedia finalment cedir les bases militars. Una afirmació que va contradir el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares. La posició de la Moncloa “no ha canviat ni una coma”, va afirmar el ministre a la Cadena SER una hora després que la mateixa Leavitt afirmés que l’exèrcit espanyol estava col·laborant amb ells.