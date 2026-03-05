El serial entre la Moncloa i la Casa Blanca continua sumant nous episodis. El govern espanyol ha enviat Xipre la fragata ‘Cristóbal Colón’ per sumar-se al portaavions francès ‘Charles de Gaulle’ i els vaixells de l’armada grega en una missió dels països europeus per protegir el país mediterrani de l’Iran. Un enviament del vaixell militar que arriba després d’un estira-i-arronsa entre Sánchez i Trump per la negativa del govern espanyol que l’exèrcit americà utilitzés les bases de Rota i Morón en l’ofensiva contra l’Iran. El sidral entre els dos països va arribar al seu punt àlgid el passat dimecres a la tarda després que Karoline Leavitt, portaveu de la Casa Blanca, assegurés que l’exèrcit espanyol s’estava “coordinant” amb el nord-americà per desencallar l’aterratge dels militars americans a l’Estat. Les declaracions des de Washington van fer que el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, negués “rotundament” les paraules de la portaveu nord-americana.
L’enviament de la fragata a Xipre ha acabat d’embolicar la troca i ha obligat a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a sortir al pas dels rumors sobre un suport a l’ofensiva americana per part de la Moncloa. En una entrevista a TVE recollida per l’ACN Robles ha negat “taxativament” que l’enviament de l’embarcació sigui una mostra de la cooperació militar d’Espanya que va anunciar la Casa Blanca i que el govern espanyol es va afanyar a desmentir. Robles ha assegurat que l’acció de l’Estat espanyol està emmarcada dins d’un grup francès “amb tasques de protecció i possible evacuació”. “Estem fent missions de dissuasió i pau” ha assenyalat Robles recordant les diverses missions espanyoles arreu del món.
Robles torna a tancar la porta de Rota i Morón a Trump
Preguntada per la relació amb Trump, la ministra de defensa espanyola ha tornat a tancar la porta per a la utilització de les bases de Rota i Morón per part de l’exèrcit nord-americà. “L’actuació que pretenia Trump eren labors d’atac des de les bases espanyoles. Crec que és molt important definir els conceptes clarament. Espanya no entrarà mai en una labor d’atac”, ha assegurat Margarita Robles.