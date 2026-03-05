El serial entre la Moncloa y la Casa Blanca continúa sumando nuevos episodios. El gobierno español ha enviado a Chipre la fragata ‘Cristóbal Colón’ para unirse al portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ y a los barcos de la armada griega en una misión de los países europeos para proteger al país mediterráneo de Irán. Un envío del barco militar que llega después de un tira y afloja entre Sánchez y Trump por la negativa del gobierno español a que el ejército americano utilizara las bases de Rota y Morón en la ofensiva contra Irán. El embrollo entre los dos países llegó a su punto álgido el pasado miércoles por la tarde después de que Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, asegurara que el ejército español se estaba “coordinando” con el norteamericano para desbloquear el aterrizaje de los militares americanos en el Estado. Las declaraciones desde Washington hicieron que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, negara «rotundamente» las palabras de la portavoz estadounidense.

El envío de la fragata a Chipre ha terminado de enredar la situación y ha obligado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a salir al paso de los rumores sobre un apoyo a la ofensiva americana por parte de la Moncloa. En una entrevista en TVE recogida por la ACN, Robles ha negado “tajantemente” que el envío de la embarcación sea una muestra de la cooperación militar de España que anunció la Casa Blanca y que el gobierno español se apresuró a desmentir. Robles ha asegurado que la acción del Estado español está enmarcada dentro de un grupo francés “con tareas de protección y posible evacuación”. «Estamos realizando misiones de disuasión y paz” ha señalado Robles recordando las diversas misiones españolas alrededor del mundo.

La fragata Cristóbal Colón de la Armada española, en una imagen de archivo | Ministerio de Defensa

Robles vuelve a cerrar la puerta de Rota y Morón a Trump

Preguntada por la relación con Trump, la ministra de defensa española ha vuelto a cerrar la puerta para la utilización de las bases de Rota y Morón por parte del ejército estadounidense. “La actuación que pretendía Trump eran labores de ataque desde las bases españolas. Creo que es muy importante definir los conceptos claramente. España no entrará nunca en una labor de ataque”, ha asegurado Margarita Robles.