La batalla política entre Pedro Sánchez y Donald Trump vive un nuevo capítulo. Menos de una hora tardó el gobierno español en desmentir a la portavoz de la Casa Blanca, que aseguró que el gobierno español había aceptado finalmente «cooperar» con el ejército estadounidense. Sánchez se ha negado a ceder las bases militares españolas a los EE.UU. para que puedan atacar a Irán con un contundente ‘No a la guerra’ que recuerda a las protestas contra la invasión de Irak. La posición de la Moncloa «no ha cambiado ni una coma», aseguró el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. «Lo desmiento rotundamente», afirmó en una entrevista a la Cadena SER.

Poco antes, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, apuntó que el ejército español se está «coordinando» con el estadounidense para abordar el aterrizaje del cuerpo militar americano en el Estado. La republicana también afirmó, extendiendo un mensaje de Trump, que «todos los aliados» deben cooperar en la misión en el Próximo Oriente porque Irán «no solo amenaza a los EE.UU.». En todo caso, Albares insiste en que la idea del gobierno español «sobre la guerra y los bombardeos a Irán no ha cambiado ni una coma».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, reunida con el embajador de los Estados Unidos de América en España, Benjamín León Jr. | Europa Press

Sánchez se niega a ser «cómplice»

Sánchez se niega a ceder las bases militares para no ser «cómplices» de unas operaciones «malas para el mundo» simplemente por «miedo a las represalias» del magnate americano. El socialista ha restado así importancia a las amenazas de Trump de bloquear el comercio con el Estado español, un aspecto que también provocaría de rebote una nueva guerra comercial con Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, han apoyado a Sánchez, en esta batalla. Foment del Treball, en nombre de los empresarios catalanes, y algún sindicato han advertido, en cambio, de las consecuencias negativas que tendría una decisión como esta para la economía catalana.