Bruselas apoya a Sánchez frente a las amenazas de Trump

Las tensiones entre Europa y los Estados Unidos vuelven a estar a flor de piel ante un nuevo tira y afloja entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La amenaza de cerrar el comercio con el estado español ha hecho que Bruselas haya cerrado filas con Sánchez y hayan llamado la atención al presidente norteamericano, ya que el portavoz comunitario Olof Gill ha señalado que Bruselas está “dispuesta a actuar” frente a las amenazas de Trump y ha asegurado que la Comisión Europea «siempre velará por la plena protección de los intereses de la Unión Europea».

En declaraciones recogidas por la ACN, Grill destacó que “el comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos está profundamente integrado y es mutuamente beneficioso” y aseguró que mantener la relación comercial entre dos de los grandes ejes comerciales del mundo «es más importante que nunca y claramente en interés de ambas partes».

Desde el ejecutivo comunitario aseguran que se solidarizan «plenamente con todos los estados miembros y todos sus ciudadanos» y apuestan por “unas relaciones comerciales transatlánticas estables, previsibles y mutuamente beneficiosas en beneficio de todos”. Grill ha apelado a la responsabilidad del gobierno americano y espera que el ejecutivo de Trump cumpla «plenamente los compromisos».

Sánchez responde a Trump recuperando el eslogan del ‘No a la guerra’

Después del tira y afloja entre Sánchez y Trump, el presidente español ha sacado del olvido el eslogan utilizado por Zapatero y el PSOE durante la guerra en Irak. “No a la quiebra del Derecho Internacional. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas con bombas. En cuatro palabras: no a la guerra” ha espetado un Sánchez que ha respondido así a las amenazas de Trump de romper con el comercio español por la negativa del presidente español para que los Estados Unidos utilicen las bases de Morón y Rota para atacar Irán.

De hecho, la guerra de Irak ha sido la gran protagonista de la puesta en escena de Sánchez. El presidente español ha cargado contra la alianza del Trío de las Azores y la intervención americana, inglesa y española en Oriente Medio. “Aumentó el terrorismo yihadista y subieron los precios. Ese fue el regalo del trío de las Azores: un mundo más inseguro y una vida peor”, ha destacado.