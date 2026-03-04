La disputa entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue generando repercusiones y ahora son los líderes europeos quienes comienzan a tomar partido. Tanto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han llamado a Pedro Sánchez para mostrar su «solidaridad» ante las amenazas provenientes de Washington tras la negativa del gobierno español a que el ejército estadounidense pueda utilizar las bases de Rota y Morón para atacar Irán.

Costa, a través de las redes sociales, ha destacado que ha llamado a Sánchez para «expresar la plena solidaridad de la UE con España». El presidente del Consejo Europeo ha asegurado que el ejecutivo comunitario «siempre velará por la plena protección de los intereses de sus estados miembros» y que Europa tiene un «firme compromiso con los principios del derecho internacional y el orden basado en normas en todo el mundo».

I have just held a call with President @sanchezcastejon to express the EU’s full solidarity with Spain.



The EU will always ensure that the interests of its Member States are fully protected.



— António Costa (@eucopresident) March 4, 2026

Quien también ha mostrado apoyo a Sánchez ha sido el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, quien ha asegurado que «cualquier amenaza comercial dirigida a un estado miembro es, por definición, una amenaza contra la Unión Europea».

A través de las redes sociales, Sánchez ha agradecido las muestras de apoyo y ha utilizado, de nuevo, el eslogan con el que ha respondido a Trump: «NO A LA GUERRA. Sí al comercio, la cooperación y la prosperidad».

Muy agradecido por las llamadas y mensajes de apoyo de @vonderleyen, @eucopresident, @EmmanuelMacron y otros aliados europeos.



— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 4, 2026

Sánchez rescata el ‘No a la guerra’ del 2003

La disputa desatada con Trump ha hecho que Sánchez haya rescatado del olvido el eslogan utilizado por Zapatero y el PSOE en 2003 por la guerra en Irak. “No a la quiebra del Derecho Internacional. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas con bombas. En cuatro palabras: no a la guerra” ha señalado el presidente español, quien ha aprovechado para cargar contra las medidas que tomó el gobierno de Aznar en el último conflicto en Oriente Medio. “Aumentó el terrorismo yihadista y subieron los precios. Ese fue el regalo del trío de las Azores: un mundo más inseguro y una vida peor”, ha afirmado Sánchez.