La picabaralla del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president dels Estats Units, Donald Trump, continua portant cua i ara són els líders europeus els qui comencen a prendre partit. Tant el president de França, Emmanuel Macron, i el president del Consell Europeu, António Costa, han trucat a Pedro Sánchez per mostrar la seva “solidaritat” davant de les amenaces provinents des de Washington després de la negativa del govern espanyol a què l’exèrcit americà pugui utilitzar les bases de Rota i Morón per atacar l’Iran.
Costa, a través de les xarxes socials ha destacat que ha trucat a Sánchez per “per expressar la plena solidaritat de la UE amb Espanya”. El president del Consell Europeu ha assegurat que l’executiu comunitari “sempre vetllarà per la plena protecció dels interessos dels seus estats membres” i que Europa té un “ferm compromís amb els principis del dret internacional i l’ordre basat en normes a tot el món”.
I have just held a call with President @sanchezcastejon to express the EU’s full solidarity with Spain.— António Costa (@eucopresident) March 4, 2026
The EU will always ensure that the interests of its Member States are fully protected.
We reaffirm our firm commitment to the principles of international law and the…
Qui també ha mostrat suport a Sánchez ha estat el vicepresident de la Comissió Europea responsable de Prosperitat i Estratègia Industrial, Stéphane Séjourné, qui ha assegurat que “qualsevol amenaça comercial dirigida a un estat membre és, per definició, una amenaça contra la Unió Europea”.
A través de les xarxes socials Sánchez ha agraït les mostres de suport i ha utilitzat, de nou, l’eslògan amb el qual ha respost a Trump: “NO A LA GUERRA. Sí al comerç, la cooperació i la prosperitat”.
Muy agradecido por las llamadas y mensajes de apoyo de @vonderleyen, @eucopresident, @EmmanuelMacron y otros aliados europeos.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 4, 2026
NO A LA GUERRA. Sí al comercio, la cooperación y la prosperidad.
Sánchez rescata el ‘No a la guerra’ del 2003
La picabaralla desfermada amb Trump ha fet que Sánchez hagi rescatat de l’oblit l’eslògan emprat per Zapatero i el PSOE l’any 2003 per la guerra a l’Iraq. “No a la fallida del Dret Internacional. No a assumir que el món només pot resoldre els seus problemes amb bombes. En quatre paraules: no a la guerra” ha assenyalat el president espanyol que ha aprofitat per carregar contra les mesures que va prendre el govern d’Aznar en el darrer conflicte a l’Orient Mitjà. “Va augmentar el terrorisme gihadista i van apujar els preus. Aquest va ser el regal del trio de les Açores: un món més insegur i una vida pitjor”, ha etzibat Sánchez.