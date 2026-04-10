«No puedo decir qué día será oficial, pero sí garantizo que lo será». El ministro de Exteriores del gobierno español, José Manuel Albares, ha asegurado este viernes, en una intervención en el Senado, que “todos los estados que deben sumarse” le han comunicado que “no vetarán” el catalán en Europa, aunque “simplemente necesitan más tiempo”. Así se ha expresado Albares, que no ha fijado plazos concretos para confirmar la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en las cámaras europeas, a pesar de que la medida lleva tiempo estancada.

En la misma intervención, el titular de política exterior del gobierno de Pedro Sánchez ha pedido al Partido Popular de Núñez Feijóo que “deje de sabotear” el catalán en el Parlamento Europeo y que “hable con las fuerzas políticas” para agilizar el trámite. El ministro ha pedido al PP que hable con sus socios europeos para decirles que incorporar el catalán al día a día de las instituciones «es otra forma de construir España y de acercar a los ciudadanos españoles a la Unión Europea». “No hay ningún deshonor en apoyar las lenguas oficiales. Hagámoslo un éxito compartido”, ha rematado.

La reunión del Consejo Europeo, el 19 de marzo de 2026, en Bruselas (Bélgica) | Pool UE (Europa Press)

El catalán, estancado en Europa

El catalán se ha estancado, a pesar de que desde el ejecutivo español insisten en que “no se ha renunciado” a hacerlo posible en Europa. El expediente no pasa por el Consejo de Asuntos Generales desde julio del año pasado. La oficialidad del catalán no ha sido una prioridad de la presidencia danesa y se enfrenta a la oposición de estados de renombre como Alemania. Bajo la presidencia de Chipre, que comenzó el 1 de enero, tampoco se ha abordado la cuestión. En todo caso, La Moncloa confía en que el expediente pueda volver a debatirse en el Consejo de Asuntos Generales a pesar de las negativas que ha tenido recientemente.

Desde La Moncloa acusan al PP de torpedear el expediente, pidiendo a sus homólogos europeos que rechacen cualquier debate sobre la cuestión. El mismo Albares ha acusado a los populares de maniobrar en esta dirección y ha recordado, en más de una ocasión, que Albert Núñez Feijóo habla gallego. La oficialidad de las lenguas cooficiales incorpora el catalán, el vasco y el gallego.

La oficialidad del catalán ha entrado de puntillas en una comisión centralizada en el ‘no a la guerra’ que ha impulsado Pedro Sánchez. Albares ha defendido que «no es un eslogan», ante las críticas de partidos como Junts y PNB. El senador Eduard Pujol ha denunciado que el ejecutivo español convierta este lema «en un anuncio de marketing político, una cuña electoral» y ha pedido ir más allá de «una pancarta».