El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, revivió este lunes sus años jugando al balonmano durante su etapa en el colegio Los Maristas de León, con motivo de la visita que hizo al municipio segoviano Nava de la Asunción. Feijóo, que pasó el lunes haciendo campaña de cara a las elecciones de Castilla y León, asistió a un entrenamiento del Club Balonmano Nava, que juega en la Liga ASOBAL, y conoció a los jugadores del equipo. El líder de los populares no pudo resistir la risa cuando el presidente del club, Julián Mateo, hizo un comentario irónico sobre los catalanes.

Feijóo fue saludando a los jugadores del equipo uno por uno y cuando llegó el turno del extremo catalán Edu Reig, el presidente le enfatizó que es «catalán, pero español». Un comentario que hizo mucha gracia al líder de los populares, que estalló en risas. Antes de eso, Feijóo se atrevió a hacer algún lanzamiento al portero bielorruso Dzmitry Patotski. Después, el entrenador y los jugadores le regalaron una camiseta del equipo y posaron juntos para una foto.

🤾 Feijóo juega al balonmano y marca un gol en Segovia durante la campaña de cara a las elecciones de Castilla y León https://t.co/RRjlyy0JrI pic.twitter.com/scUyN0W087 — Europa Press (@europapress) March 9, 2026

«Querer es poder»

En un mensaje en la red social X, Feijóo confirmó que esta visita a Nava de la Asunción le trajo «muy buenos recuerdos» de su etapa en el colegio, en Los Maristas de León. «Muchas horas de deporte son sinónimo de esfuerzo y dedicación. Lo he revivido hoy al ver un equipo de élite español, el Viveros Herol Balonmano Nava, en una localidad segoviana de menos de 3.000 habitantes», manifestó. El líder del PP concluyó la publicación de una foto de él mismo sujetando la pelota y saltando antes de lanzarla a portería, donde marcó gol ante la pasividad del portero, con el mensaje «Querer es poder».