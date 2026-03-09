El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reviscut aquest dilluns els anys jugant a handbol durant la seva etapa al col·legi Los Maristas de León, amb motiu de la visita que ha fet al municipi segovià Nava de l’Asunción. Feijóo, que ha passat el dilluns fent campanya de cara a les eleccions de Castella i Lleó, ha assistit a un entrenament del Club Handbol Nava, que juga a la Lliga ASOBAL, i ha conegut als jugadors de l’equip. El líder dels populars no ha pogut resistir el riure quan el president del club, Julián Mateo, ha fet un comentari irònic amb els catalans.
Feijóo ha anat saludant els jugadors de l’equip un per un i quan ha arribat el torn de l’extrem català Edu Reig, el president li ha remarcat que és “català, però espanyol”. Un comentari que ha fet molta gràcia al líder dels populars, que ha esclatat a riure. Abans d’això, Feijóo s’ha atrevit a fer algun llançament al porter bielorús Dzmitry Patotski. Després, l’entrenador i els jugadors han regalat una camiseta de l’equip i han posat junts per a una foto.
🤾 Feijóo juega al balonmano y marca un gol en Segovia durante la campaña de cara a las elecciones de Castilla y León https://t.co/RRjlyy0JrI pic.twitter.com/scUyN0W087— Europa Press (@europapress) March 9, 2026
“Voler és poder”
En un missatge a la xarxa social X, Feijóo ha confirmat que aquesta visita a Nava de l’Assumpció li ha portat “molt bons records” de la seva etapa del col·legi, als Maristes de Lleó. “Moltes hores d’esport són sinònim d’esforç i dedicació. Ho he reviscut avui a veure un equip d’elit espanyol, el Viveros Herol Balonmano Nava, a una localitat segoviana de menys de 3.000 habitants”, ha manifestat. El líder del PP ha conclòs la publicació d’una foto d’ell mateix subjectant la pilota i fent un salt abans de llançar-la a porteria, on ha fet gol davant la passivitat del porter, amb el missatge “Voler és poder”.