La campanya electoral aragonesa ja ha jugat la carta de l’anticatalanisme. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha capgirat un lema històric del catalanisme com és ‘Espanya ens roba’ i ho ha fet per atacar els catalans. Feijóo ha assegurat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tracta els ciutadans de l’Aragó com a “ciutadans de segona”. El líder popular ha assegurat que “amb els diners d’Aragó es pretén finançar els privilegis dels independentistes” que Sánchez “necessita per continuar essent president un dia més”. Una mostra del ‘Catalunya ens roba’ exhibit pel líder del PP en plena campanya aragonesa.
En declaracions fetes en un acte electoral a Calanda i recollides per l’ACN, Feijóo ha assegurat que el nou sistema de finançament proposat pel govern espanyol discrimina els aragonesos, un fet pel qual -a només quatre dies de les eleccions autonòmiques- ha demanat el vot per al popular Jorge Azcón, a qui ha definit com a baluard contra la “discriminació” del govern espanyol cap als ciutadans d’aquesta regió de l’Estat espanyol. El president del PP ha demanat, de fet, que tots aquells aragonesos que “estan enfadats” amb el govern espanyol votin al PP.
El PP, utilitza Sixena en campanya
Tot i que la campanya electoral hagi estat ‘suau’ sobre Sixena, al programa electoral del PP, sota el lema Aragó Imparable, alerten que que utilitzaran “totes les vies legals” que estiguin al seu abast per poder “per aconseguir que les pintures murals de Sixena tornin al lloc que els correspon”. De fet, el PP és el partit que més referències va als murals de Sixena i asseguren que “defensar el que és aragonès no és una opció, és l’obligació que tenim i no hi renunciem”. “Defensarem la devolució definitiva del conjunt pictòric del Monestir de Sixena, com a símbol irrenunciable de la protecció i recuperació del patrimoni històric i cultural de l’Aragó”, sentencien.